Après les gares SNCF, des centres de télémédecine dans les supermarchés ?

Michel-Edouard Leclerc souhaite mettre en place des centres de télémédecine au sein des supermarchés de sa chaîne.

(Boursier.com) — Alors que les inégalités d'accès aux soins en France persistent, SNCF Gares et Connexions a récemment annoncé son intention d'installer des espaces de télémédecine dans des gares. Saluant cette initiative, Michel-Edouard Leclerc a dit vouloir s'inspirer de ce projet pour les magasins de son enseigne. "C'est une très bonne idée", a-t-il affirmé sur 'Sud Radio' ce jeudi, précisant qu'il "irait voir la société médicale" chargée de déployer le dispositif dans les gares SNCF.

"Voir un défibrillateur sur un mur, c'est une chose. Savoir s'en servir, être dans un contexte où on est conseillé... Je trouve que c'est une très bonne idée de la SNCF que je soutiens", a insisté le président des magasins E. Leclerc.

Par ailleurs, Michel-Edouard Leclerc, qui souhaite ainsi s'impliquer davantage dans le secteur médical, a réitéré son souhait d'obtenir le droit de proposer la vente de médicaments dans les rayons de ses supermarchés. "On est associé avec Coop Italia, deuxième groupe coopératif italien et très bien implanté dans le domaine de la santé notamment. Eux, ils ont le droit de vendre de la parapharmacie. Et dans leur parapharmacie, avec des pharmaciens, ils ont le droit de vendre des médicaments. En France, c'est un vrai sujet...", a-t-il rappelé.

Dans près de 300 gares d'ici à 2028

Pour lutter contre les déserts médicaux, SNCF Gares et Connexions prévoit d'installer des espaces de télémédecine dans près de 300 gares d'ici à 2028. "L'objectif est de faciliter l'accès aux soins des Français dans des zones ne disposant pas d'une couverture médicale suffisante", a précisé le gestionnaire des 3.000 gares ferroviaires françaises, qui a signé une promesse de Convention d'Occupation Temporaire (COT) avec Loxamed portant sur la capacité à déployer cette nouvelle offre.

La mise en place de ces centres de télémédecine sera déterminée "selon les demandes qui seront faites par les autorités publiques en charge de la santé". Le déploiement est prévu pour débuter au cours de l'année prochaine. Les gares concernées se trouvent, en fait, dans les zones d'intervention prioritaires (ZIP) et les zones d'action complémentaire (ZAC), qui se caractérisent par une offre de soins limitée et des difficultés d'accès aux services médicaux. Selon les données de Santé publique France, près d'un tiers de la population réside dans une ZIP, plus communément appelée "désert médical".

Inquiétude de l'Ordre national des médecins

Ce projet ne fait toutefois pas l'unanimité. La semaine dernière, l'Ordre national des médecins a fait part de "sa très profonde inquiétude". Cette évolution de l'offre prend "la tournure d'une véritable dérégulation de notre système de santé", s'est alarmé le Cnom (Conseil national de l'Ordre des médecins) dans un communiqué, estimant que "cette proposition détournera des professionnels de santé qui seront ainsi moins disponibles pour exercer dans les territoires les plus vulnérables" et ne répond pas "aux exigences du Code de la Santé Publique".

"L'installation de ces boxes interroge sur les choix de l'Assurance Maladie que de favoriser par son remboursement la télé-consultation, par rapport à l'exercice habituel des médecins", a également souligné l'Ordre des médecins, qui a appelé "bien davantage l'entreprise ferroviaire publique française à améliorer la desserte ferroviaire des territoires les plus enclavés, véritable enjeu d'attractivité des territoires vis-à-vis de l'installation des professionnels de santé".