Après le Royaume-Uni, la France organisera le prochain Sommet sur l'intelligence artificielle en 2024

(Boursier.com) — Alors que le premier Sommet sur l'intelligence artificielle (IA), le "AI Safety Summit", vient de débuter ce mercredi au Royaume-Uni, où dirigeants politiques, géants de la tech et experts évoqueront les risques liés à la montée en puissance de cette technologie, la prochaine édition a d'ores et déjà choisi sa ville hôte. Elle aura lieu à Paris, en France, comme l'ont annoncé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot.

"L'organisation de ce Sommet s'inscrit en pleine cohérence avec la stratégie française et européenne en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle", affirmé le ministère de l'Economie dans un communiqué, expliquant que l'objectif de cet évènement est de "favoriser une compréhension commune des risques technologiques posés par l'IA, notamment l'IA 'de pointe', et de développer des coopérations internationales sur la sécurité de ces systèmes".

"L'intelligence artificielle constitue un formidable levier d'innovation, de progrès, et nous souhaitons que l'Europe s'en saisisse pleinement. Certains développements et usages de l'IA posent néanmoins des risques, y compris de sécurité, et une coopération internationale constitue le meilleur moyen d'y faire face", a estimé le locataire de Bercy, qui espère que ce Sommet apportera "des réponses concrètes à ces défis".

Evaluer les risques posés par l'IA

Cette première édition, qui se tient les 1er et 2 novembre, "permet notamment de développer des coopérations internationales en matière de sécurité, enjeu crucial pour les années à venir", a de son côté déclaré Jean-Noël Barrot. Des chefs de gouvernements, des universitaires et des chefs d'entreprise du secteur de la "tech" se réunissent ainsi à partir de ce mercredi, à Londres, pour un sommet, initié par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ils chercheront à évaluer les risques posés par l'IA et la manière dont ils pourraient être réduits par une action coordonnée à l'échelle internationale.

Le patron de Twitter, Tesla et SpaceX, Elon Musk, le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et des universitaires sont notamment attendus à Bletchley Park, dans le centre de l'Angleterre, connu pour avoir été le principal site de décryptage du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale.

Elon Musk favorable à un arbitre indépendant

Elon Musk s'est dit favorable à ce qu'une autorité indépendante puisse superviser les entreprises qui développent des technologies relevant de l'IA et tirer la sonnette d'alarme en cas de dérive. "Ce que nous visons vraiment ici, c'est la création d'un cadre de réflexion pour qu'il y ait au moins un arbitre tiers, un arbitre indépendant, qui puisse observer ce que font les principales entreprises d'IA et au moins tirer la sonnette d'alarme s'il y a des inquiétudes", a dit le milliardaire aux journalistes.

"Je ne sais pas quelles sont les règles les plus justes, mais il faut commencer par comprendre avant de surveiller", a-t-il ajouté. Elon Musk a tenu ces propos après la publication par la Grande-Bretagne d'une déclaration signée par 28 pays ainsi que l'Union européenne, qui définit un programme en deux volets axé sur l'identification des risques liés à l'IA, l'amélioration de la compréhension scientifique de ces risques et l'élaboration de politiques transnationales visant à les atténuer.