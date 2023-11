Après le foot, l'Arabie saoudite mise des milliards sur le cricket

Le Royaume propose d'investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans la Premier League indienne...

(Boursier.com) — Après le foot et le golf, le cricket ? L'Arabie Saoudite s'intéresse aussi à ce sport et pourrait bien prendre une participation de plusieurs milliards de dollars dans la Premier League indienne (IPL), la ligue internationale de cricket la plus lucrative au monde. D'après l'agence Bloomberg, les conseillers du prince héritier Mohammed ben Salmane ont taté le terrain avec des responsables du gouvernement indien, dans l'idée de faire entrer l'IPL dans une holding évaluée à 30 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite y prendrait alors une participation importante. Des pourparlers ont eu lieu en septembre, d'après l'agence.

Selon les plans discutés à l'époque, le Royaume propose d'investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans la ligue et veut aider à mettre en place une expansion dans d'autres pays, à l'image de la Première ligue anglaise ou de la Ligue des champions. Alors que le gouvernement saoudien semble pressé d'obtenir un accord, l'Inde préfèrerait de son côté attendre après les élections fédérales de l'année prochaine. La BCCI, la puissante mais très opaque instance dirigeante indienne du cricket, est dirigée par Jay Shah, le fils du ministre indien de l'Intérieur Amit Shah, lui même un proche allié du Premier ministre Narendra Modi.

Depuis sa création en 2008, l'IPL a épousé les codes américains du marketing, qu'elle a mixés avec le faste de Bollywood et l'énergie de l'énorme population de l'Inde. La ligue a attiré une multitude de sponsors, dont le géant pétrolier Aramco et l'autorité saoudienne du tourisme.

Ces dernières années, l'Arabie Saoudite a énormément misé sur le sport, principalement le golf et le football. Le Fonds souverain saoudien vient par exemple de verser des sommes astronomiques pour créer un circuit concurrent à l'historique PGA Tour américain. Ryad a également racheté le club anglais de football de Newcastle, et s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2034. Dans sa volonté de se faire une place dans le monde du ballon rond, le Royaume a dépensé des millions pour s'offrir le Brésilien Neymar ou le Français Karim Benzema, mais aussi la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

Ces dépenses ont exposé le gouvernement saoudien à des critiques sur le "lavage sportif" de son image et de son bilan en matière de droits de l'homme. Le prince héritier répond à ses détracteurs que les accords sont principalement destinés à stimuler l'économie du pays.