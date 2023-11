Après la polémique sur un message jugé antisémite, Elon Musk se rend à Jérusalem

Le patron de X (ex-Twitter) doit s'entretenir avec le président israélien, Isaac Herzog, dans le cadre de discussions portant sur l'utilisation des communications Starlink ainsi que sur la montée de l'antisémitisme sur Internet.

(Boursier.com) — Alors que la trêve entre dans son quatrième et dernier jour ce lundi et doit voir un nouvel échange de captifs entre Israël et le Hamas, le patron de X (ex-Twitter), Tesla et SpaceX, Elon Musk, s'est rendu lundi en Israël dans le cadre de discussions portant sur l'utilisation des communications Starlink ainsi que sur la montée de l'antisémitisme sur Internet. Une visite qui survient alors que l'homme d'affaires a suscité la polémique plus tôt ce mois-ci en approuvant publiquement un message jugé antisémite sur X.

Le milliardaire a prévu de rencontrer le président israélien, Isaac Herzog, ce lundi dans l'après-midi. Ils seront accompagnés de parents de personnes retenues en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Au cours de cette rencontre, ils aborderont également "la nécessité d'agir pour lutter contre la montée de l'antisémitisme" en ligne, comme l'a précisé le bureau présidentiel.

Par ailleurs, le propriétaire de X, qui a annoncé l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle Grok sur le réseau social, doit s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter des aspects sécuritaires de l'IA, a ajouté le bureau du chef du gouvernement.

Un accord de principe pour l'utilisation des communications Starlink

Ce lundi, le ministre israélien des Communications Shlomo Karhi a d'ores et déjà indiqué avoir conclu un accord de principe pour l'utilisation des communications Starlink de la société SpaceX d'Elon Musk dans la bande de Gaza. La visite de l'entrepreneur en Israël "servira de tremplin pour des projets futurs et renforcera votre relation avec le peuple juif et les valeurs que nous partageons avec le monde entier", a-t-il estimé dans un message adressé à Elon Musk.

Pour rappel, Elon Musk, régulièrement accusé de tenir ou promouvoir des propos haineux, a récemment été épinglé pour des propos jugés antisémites, après avoir exprimé son accord avec une publication visant la communauté juive. Les accusations étaient parties d'un tweet. Le 15 novembre dernier, le patron de X a répondu à un utilisateur de la plateforme de microblogging qui soutenait que les membres de la communauté juive entretiennent la haine contre les Blancs, en approuvant ce message : "Les communautés juives prônent la même haine dialectique contre les Blancs qu'elles reprochent aux autres", a écrit l'utilisateur... "Tu as dit l'exacte vérité", a alors répondu Elon Musk.

"Promotion abjecte de la haine antisémite et raciste"

La Maison blanche l'a ainsi accusé de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" en donnant crédit à des théories conspirationnistes. Plusieurs grands groupes ont annoncé dans la foulée la suspension de leurs publicités sur la plateforme X. Le milliardaire s'est défendu et a assuré ne pas être antisémite...

Le mois dernier également, Elon Musk avait proposé d'utiliser Starlink pour faciliter les communications avec des "organisations d'aide internationalement reconnues" dans l'enclave palestinienne, une proposition rejetée à l'époque par les autorités israéliennes, qui craignaient de voir le Hamas utiliser Starlink pour des activités terroristes.