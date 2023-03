Après deux ans d'exclusion, Donald Trump va pouvoir revenir sur YouTube

La plateforme de vidéos en ligne avait suspendu la chaîne de l'ancien président américain après l'invasion du Capitole, le 6 janvier 2021...

(Boursier.com) — Après Facebook, Instagram et Twitter, Donald Trump va pouvoir faire son retour sur YouTube. Plus de deux ans après l'avoir suspendue à la suite de l'assaut du Capitole en janvier 2021, la plateforme de vidéos en ligne a, en effet, annoncé ce vendredi rétablir la chaîne de l'ancien président américain, qui comptabilise plus de 2,6 millions d'abonnés.

"A partir d'aujourd'hui, la chaîne Donald J. Trump n'est plus assujettie à des restrictions et peut publier de nouveaux contenus. Nous avons soigneusement évalué le risque persistant de violence dans le monde réel, tout en tenant compte de la possibilité pour les électeurs d'entendre de manière égale les principaux candidats nationaux à l'approche d'une élection", a tweeté la filiale de Google.

"Cette chaîne continuera d'être soumise à nos politiques, comme toute autre chaîne sur YouTube", a précisé le géant américain. Cette décision fait suite à des mesures similaires prises par Twitter et Meta, la maison mère de Facebook, ces derniers mois. Elle intervient également après que Donald Trump a annoncé, à l'automne dernier, sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.

Commentaires réactivés

Pour rappel, YouTube avait initialement suspendu la chaîne de l'ancien président de 76 ans, après l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par des milliers de protestataires, expliquant qu'une de ses vidéos avait violé sa politique contre l'incitation à la violence. Depuis lors, le compte de Donald Trump n'était plus autorisé à publier de nouvelles vidéos ou à diffuser des émissions en direct.

La plateforme avait également désactivé les commentaires sous les vidéos de sa chaîne. Ils semblent avoir été rétablis ce vendredi. Sous d'anciennes vidéos, un certain nombre d'utilisateurs ont déjà commencé à publier des commentaires lui souhaitant un bon retour sur YouTube.

Malgré le rétablissement de ses réseaux sociaux, l'ancien président américain a, pour l'heure, continué à poster uniquement sur sa propre plateforme "Truth Social". Ce réseau social, conçu avec l'objectif d'en faire un forum de liberté d'expression, s'est vu en septembre dernier reprocher de relayer de fausses informations et de mettre en avant les idées QAnon...