Après des plaintes de harcèlement, Activision Blizzard licencie 20 employés

"Plus de 20 personnes ont quitté Activision Blizzard et plus de 20 personnes ont fait face à d'autres types de mesures disciplinaires", a indiqué la vice-présidente d'Activision Blizzard Fran Townsend.

(Boursier.com) — Secoué par des accusations de harcèlement sexuel et de discrimination au sein de l'entreprise, Activision Blizzard, l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, a annoncé mardi licencier 20 employés. Ces personnes ont quitté la société après les allégations de harcèlement et de culture sexiste, qui ont fait l'objet de plaintes.

"En tant que l'une des entreprises les plus importantes et les plus influentes au monde, notre avenir dépend de la promotion d'une culture d'entreprise où tous se sentent en sécurité et entendus. Cela vient avec la responsabilité de gagner la confiance de nos employés...", a expliqué la vice-présidente de l'entreprise Fran Townsend dans une lettre aux employés, mise en ligne sur le site du groupe.

"Ces derniers mois, nous avons reçu une augmentation des signalements via divers canaux. Les gens mettent en lumière des inquiétudes, qui sont actuelles ou qui datent de plusieurs années", a poursuivi la dirigeante.

"D'autres types de mesures disciplinaires"

"Nous nous félicitons de ces rapports, et notre équipe s'est efforcée d'enquêter", a salué Fran Townsend, tout en indiquant que plusieurs cas ont déjà été "résolus", et que les départs et mesures disciplinaires concernent ces affaires. "Dans le cadre de divers rapports résolus, plus de 20 personnes ont quitté Activision Blizzard et plus de 20 personnes ont fait face à d'autres types de mesures disciplinaires", a-t-elle ainsi précisé.

L'éditeur des jeux vidéo a également indiqué qu'il élargirait son équipe d'éthique et de conformité afin de créer un "lieu de travail et une culture plus responsables". L'entreprise ajoutera 19 postes à temps plein à l'équipe. "Deux de ces rôles seront spécifiquement dédiés à la supervision des enquêtes liées aux régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique)", a-t-il ajouté.

En août dernier, Activision Blizzard avait déjà annoncé un changement au sein de la direction, avec le départ du responsable de la filiale Blizzard Entertainment, Allen Brack. Celui-ci avait été directement nommé dans une plainte déposée fin juillet par le Department of Fair Employment and Housing (DFEH).

Travailler pour Activision "équivalait à évoluer dans un 'boys club'"

L'agence de l'Etat de Californie chargée d'enquêter sur les affaires en matière de droit civil avait déposé une plainte contre le créateur du blockbuster "Call of Duty", accusé de favoriser une culture de harcèlement sexuel et de machisme, sur fond d'inégalités de carrières. Selon la plainte déposée à la Cour supérieure de Los Angeles, "les femmes ont presque toutes confirmé que travailler pour [Activision] équivalait à évoluer dans un 'boys club'", où les employées doivent "continuellement repousser les commentaires et avances sexuels indésirables de leurs collègues masculins".

La direction du studio de jeux vidéo s'était alors défendue contre ces accusations, jugées "déformées" et "fausses" dans de nombreux cas, provoquant la colère des employés. D'anciens et actuels employés de l'éditeur de jeux vidéo ont signé en masse une pétition envoyée à 'Bloomberg', qualifiant d'"odieuse et insultante" la réponse d'Activision Blizzard...