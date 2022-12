Après des faux départs, Twitter relance son offre payante

Le prix de l'abonnement "Twitter Blue" a ainsi été rehaussé à 11 dollars par mois pour les utilisateurs qui souscriront par le biais de l'App Store.

(Boursier.com) — Quelques jours après avoir pris le contrôle de Twitter fin octobre, Elon Musk a annoncé l'arrivée d'un nouvel abonnement payant. Proposée au prix de 8 dollars par mois aux Etats-Unis, cette formule s'adresse aux utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte comme authentique et être moins exposés à la publicité. Alors qu'une première version du service a été suspendue en novembre dernier à la suite de trop nombreuses usurpations d'identité, le réseau social a annoncé relancé "Twitter Blue" dès ce lundi, après avoir revu sa copie.

"Nous relançons 'Twitter Blue' lundi. Abonnez-vous sur la plateforme pour 8 dollars/mois ou sur iOS (le système d'exploitation d'Apple] pour 11 dollars/mois pour accéder aux fonctionnalités réservées aux abonnés, y compris la coche bleue" qui permet de reconnaître les comptes certifiés, a précisé la plateforme de microblogging sur son compte Twitter.

Le prix de l'abonnement "Twitter Blue" a ainsi été rehaussé à 11 dollars par mois pour les utilisateurs qui souscriront par le biais de l'App Store. La différence de prix se justifie par la taxe de 30% imposée par la marque à la pomme sur les achats intégrés, qu'Elon Musk avait ouvertement critiquée. Néanmoins, les utilisateurs qui passeront par la version web pour s'abonner à "Twitter Blue" ne paieront que 8 dollars par mois.

we're relaunching @TwitterBlue on Monday - subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter), via Twitter

La coche bleue désormais accordée après vérification

Disponible pour l'heure aux Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, et Royaume-Uni, "Twitter Blue" donne également accès à plusieurs fonctionnalités, telles que la possibilité de modifier des tweets publiés ou encore le téléchargement des vidéos en 1080p. Par ailleurs, Twitter a indiqué que les abonnés à ce service obtiendraient désormais la coche bleue seulement après vérification, ce qui n'était pas le cas pour le précédent lancement. Un code couleur sera mis en place : or pour les entreprises, gris pour les organisations gouvernementales

Pour rappel, l'activation de la première version de Twitter Blue, qui n'impliquait aucune vérification supplémentaire d'identité de la part de la plateforme, avait provoqué un véritable chaos sur le réseau social. N'importe qui pouvait créer un compte usurpant l'identité d'une personne ou d'une marque et obtenir un badge certifié. Un compte pouvait alors être rendu crédible pour seulement 8 dollars par mois.

Lancement repoussé

Une vague de comptes, se faisant passer pour ceux de célébrités ou de grandes entreprises, avait envahi Twitter : de faux LeBron James ou Joe Biden avaient notamment tweeté au nom de la star du basket ou du président américain. Deux comptes appartenant prétendument à George W. Bush et Tony Blair avaient disserté sur leurs regrets de ne plus pouvoir "tuer des Irakiens". Sur le réseau social, on avait également pu voir Super Mario faire un doigt d'honneur sur un faux compte Nintendo...

Mi-novembre, le patron de Tesla avait alors décidé de suspendre la première version du service, tout en annonçant un retour pour le "29 novembre pour être sûr qu'il soit béton". Mais alors que le milliardaire était entré en conflit, fin novembre, avec Apple au sujet de la taxe imposée par la firme de Cupertino, le nouveau patron de Twitter avait repoussé à nouveau le lancement de son abonnement...