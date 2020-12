Après 6 mois de pause, le chômage repart en hausse

Après 6 mois de pause, le chômage repart en hausse









En novembre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 0,9%, ce qui représente 34.400 personnes supplémentaires.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est le résultat du deuxième confinement en France... Après six mois de repli, le marché du travail est reparti en baisse au mois de novembre, selon les données publiées lundi par la Dares (ministère du Travail).

En novembre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 0,9%, soit 34.400 personnes supplémentaires. Cela représente un peu plus de 3,828 millions sur l'ensemble du territoire (outre-mer compris, sauf Mayotte).

Toutes les tranches d'âge sont concernées par cette remontée, qui est plus sensible chez les jeunes, avec un bond de +2,1% chez les moins de 25 ans. La hausse est plus modérée (+0,7%) dans la catégorie des 25 à 49 ans et chez les moins de 50 ans (+0,9).

Moins de sorties de la catégorie A

L'augmentation des nouvelles inscriptions à Pôle emploi et le coup de frein dans les sorties de la catégorie A expliquent cette remontée selon la Dares, qui note que les chômeurs qui ont choisi de se désinscrire pour occuper des postes précaires étant moins nombreux en novembre qu'au cours des mois précédents.

Le reconfinement a démarré en France le 30 octobre, et malgré des assouplissements par rapport au printemps, il a sans surprise ralenti le marché du travail, avec la fermeture de très nombreux secteurs, comme les commerces jugés non essentiels, mais aussi les restaurants ou les lieux culturels.