Après 16 ans de fermeture, la Samaritaine rouvre ses portes

La mythique "cathédrale du commerce", qui accueillera de nouveau du public le 23 juin, a été inaugurée ce lundi par Emmanuel Macron...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fin d'un feuilleton vieux de 16 ans... Après un long parcours semé de recours juridiques et de négociations, la Samaritaine rénovée, qui accueillera de nouveau du public le 23 juin, a été inaugurée ce lundi par Emmanuel Macron. La mythique "cathédrale du commerce", créée par Ernest Cognacq et Marie-Louise Jaÿ en 1870, devait initialement rouvrir ses portes en avril 2020, après plusieurs années de travaux et 750 millions d'euros d'investissement.

Or, l'épidémie de Covid-19 a retardé le chantier mené par LVMH. La réouverture de la Samaritaine avait également plusieurs fois reportée auparavant, notamment à cause d'une suspension de chantier entre 2012 et 2015, alors qu'une série de recours d'associations de sauvegarde du patrimoine qui contestaient notamment la réalisation d'une façade tout en verre, côté rue de Rivoli.

Le grand magasin situé face à la Seine au coeur de Paris avait pour rappel fermé ses portes en juin 2005, à la suite des conclusions d'études qui mettaient en évidence le manque de sécurité des bâtiments et le risque d'incendie.

"Paris retrouve l'un de ses chefs d'oeuvre d'architecture"

"La Samaritaine rouvre ses portes. Après 17 ans d'attente, Paris retrouve l'un de ses chefs d'oeuvre d'architecture. Un grand magasin comme pensé fin XIXe, des crèches et des logements sociaux. Et ce sont 3000 emplois créés ! Notre patrimoine est bien vivant !", a tweeté Emmanuel Macron.

Devenu en 2001 actionnaire majoritaire de la Samaritaine, LVMH avait décidé d'engager des travaux de restauration du bâtiment. Mais le groupe de luxe a dû attendre 2015 pour voir le Conseil d'Etat valider son permis de construire.

Le projet de rénovation prévoyait de "redonner vie à un ensemble remarquable, en l'insérant dans la modernité, grâce à un programme ambitieux d'activités, de logements et de services", comme l'indiquait LVMH. Il comprend notamment un hôtel de luxe, le "Cheval Blanc", de 72 chambres et suites avec vue sur la Seine. L'établissement sera officiellement inauguré le 7 septembre...