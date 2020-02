Apprentissage : Muriel Pénicaud accusée de "mentir" sur le succès de sa réforme

La ministre du Travail s'est félicitée du nombre de jeunes entrés en apprentissage, qui a progressé de 16% en 2019, pour atteindre un nouveau record de 353.000.

(Boursier.com) — Est-ce vraiment à Muriel Pénicaud qu'il faut dire "merci" ? Alors que le nombre de jeunes entrés en apprentissage a progressé de 16% en 2019 pour atteindre un nouveau record de 353.000, comme l'a révélé ce mardi le ministère du Travail, les régions ont souhaité dénoncer "les mensonges" de la ministre, qui s'approprierait ces bons résultats.

"La croissance à deux chiffres dont se prévaut à longueur d'interviews Mme Pénicaud, ce sont les Régions qui en sont à l'origine !", affirme Régions de France, rappelant que "les Régions ont financé l'apprentissage à hauteur de 9 milliards d'euros sur les 5 dernières années, dont près d'un milliard d'investissements".

"En cinq ans, les Régions ont aidé les apprentis à hauteur de 350 millions d'euros: transport, hébergement, restauration, aides sociales, promotion de l'apprentissage...", ajoute l'institution.

Les régions sur la touche

Dans les colonnes du 'Parisien', la ministre du Travail avait notamment affirmé que la loi réformant l'apprentissage, entrée en vigueur en septembre 2018, allait permettre de "battre des records". "Tous les réseaux concernés voient leur nombre d'apprentis exploser", avait-elle indiqué.

Pour rappel, en 2018, la réforme de l'apprentissage a assoupli les conditions d'accès, en rehaussant la limite d'âge de l'apprenti de 25 ans à 29 ans et en facilitant l'ouverture de centres de formation des apprentis (CFA), qui peuvent désormais ouvrir sans autorisation des régions. Depuis le 1er janvier, les CFA sont ainsi financés par l'intermédiaire des branches professionnelles et en fonction du nombre de jeunes sous contrat. Depuis la suppression de l'autorisation administrative, le ministère a enregistré 554 demandes d'ouvertures de CFA.

Régions de France dénonce les mensonges de @murielpenicaud sur les chiffres de #apprentissage: elle s'approprie des résultats obtenus grâce à l'action des Régions, qui étaient en charge de cette compétence jusqu'au 31 décembre!https://t.co/PLmemWXfEp @RenaudMuselier @fbonneau — Régions de France (@Regionsdefrance), via Twitter

Dans une tribune publiée par FigaroVox', 12 présidents de région ont déploré cette décision de l'Etat d'assumer désormais lui-même la politique d'apprentissage. Pour Régions de France, "les 554 intentions de création d'un CFA dont se prévaut Mme Pénicaud se heurteront à la réalité du terrain, avec des fermetures ou des restructurations, notamment en zone rurale".

Interrogations sur le financement

Les régions, qui souhaitaient garder leur compétence en matière d'apprentissage des jeunes, a par ailleurs dénoncé un "mensonge" concernant le financement de la réforme. "France Compétences, agence nationale de régulation de la formation, qui versera demain, via les Opérateurs de compétences (OPCO), les subventions aux CFA, est en déficit prévisionnel de 3,6 milliards d'euros à fin 2020 !", a rappelé l'institution, ajoutant que "de nombreuses incertitudes subsistent pour les aides aux apprentis à partir de la prochaine année scolaire en septembre 2020".

De son côté, Muriel Pénicaud a affirmé ne pas avoir d'inquiétude sur le financement. "L'apprentissage, ce sont 3 milliards d'euros de budget annuel. Nous avons allégé et simplifié le système, facilité la création de CFA et le recrutement des formateurs, et donc ça décolle comme jamais", a-t-elle expliqué au 'Parisien'.