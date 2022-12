Apprentissage : la prime à l'embauche fixée à 6.000 euros en 2023

"Par cette décision, le gouvernement maintient un fort niveau d'investissement en faveur de l'apprentissage", a estimé le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

(Boursier.com) — Mise en place en plein crise sanitaire du Covid-19, la prime à l'embauche des apprentis sera prolongée l'an prochain, mais le gouvernement a décidé de réduire la voilure. A l'occasion d'une visite de l'atelier de la menuiserie Maleville, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dévoilé les montants d'aides à l'embauche d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans qui s'appliqueront pour 2023.

Pour un mineur comme pour un majeur de moins de 30 ans, la prime à l'embauche des apprentis sera ainsi fixée à 6.000 euros. Cette aide, qui est "dans la continuité du soutien du gouvernement au déploiement de l'alternance", pourra être "versée à toutes les entreprises, pour les contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour la première année d'exécution du contrat", précise son ministère dans un communiqué.

Pour rappel, la prime à l'embauche d'alternants, qui avait déjà été prolongée à plusieurs reprises, est actuellement de 5.000 euros pour les moins de 18 ans et 8.000 pour un majeur, rendant le coût de la première année quasiment nul pour l'employeur.

Un objectif d'un million de nouveaux apprentis par an

Le ministère du Travail estime que ce nouveau dispositif doit permettre de répondre à "un triple objectif" : "susciter l'engagement des entreprises en les soutenant dès la première année dans le projet de recrutement en alternance ; favoriser l'embauche d'apprentis sur les niveaux bac ou inférieurs et dans les plus petites entreprises ; et rendre le dispositif plus lisible pour les jeunes et leurs employeurs".

"Par cette décision, le gouvernement maintient un fort niveau d'investissement en faveur de l'apprentissage, une voie de réussite et d'insertion professionnelle durable pour nos jeunes qui a fait ses preuves lors du dernier quinquennat : 70 % des jeunes étant en emploi un an après leur diplomation", souligne Olivier Dussopt, rappelant que l'objectif du gouvernement est d'atteindre "d'ici la fin du quinquennat, un million de nouveaux apprentis par an".

En juin dernier, la Première ministre, Elisabeth Borne avait annoncé la prolongation à l'identique des aides à l'embauche des apprentis pour les entreprises, tout en se félicitant du succès du dispositif. "L'apprentissage, c'est un vrai succès du précédent quinquennat", avait salué la cheffe du gouvernement, précisant qu'en 2017, il y avait "moins de 300.000 apprentis, et en 2021 c'est 730.000 apprentis"...