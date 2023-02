Apprentissage dans l'Artisanat : le nombre d'apprentis continue de grimper !

Un niveau inégalé d'apprentis depuis 2010 !

(Boursier.com) — Dans le cadre de la Semaine nationale de l'apprentissage dans l'artisanat qui se tient actuellement du 27 janvier au 3 février, portée par CMA France et le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, et Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels, ont salué l'engagement sans faille des CMA et plus largement des artisans en faveur du développement de l'apprentissage et l'efficacité de cette voie de formation...

Coordonnée par les CMA et leurs 137 Centres de Formation par Apprentissage (CFA) répartis sur l'ensemble du territoire national, la Semaine de l'Apprentissage dans l'Artisanat est l'occasion de découvrir des formations, des métiers et des entreprises de ce secteur lors de journées portes ouvertes ; en échangeant avec des artisans, des formateurs ou des apprentis en cours de cursus et en assistant à des conférences ou des webinaires...

Un chiffre record !

Près de 176.000 apprentis ont été formés en 2020-2021 par des entreprises artisanales. Un chiffre record depuis 2010, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente. Le nombre d'apprentis en BTS a notamment bondi de 69 % en un an !

En 2022, le réseau des CMA a recensé 112.000 jeunes en contrat d'apprentissage dans l'artisanat, soit une hausse de 2,5%.

Parmi ces apprentis, 90% préparent un diplôme de niveau 3 à 5 - soit du CAP au Bac +2 - et 80% d'entre eux trouvent un emploi dans les 7 mois suivant l'obtention de leur diplôme...