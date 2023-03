Apprentissage : 837.000 contrats signés en 2022, un nouveau record !

Selon le ministère, "tous les secteurs bénéficient de l'apprentissage", les services se démarquent notamment, avec 73% des contrats signés...

(Boursier.com) — L 'apprentissage a battu un nouveau record !... Dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR), la Première ministre, Elisabeth Borne, a reçu ce vendredi une cinquantaine de jeunes pour parler de leur avenir professionnel. L'occasion pour la cheffe du gouvernement de dévoiler les chiffres de l'apprentissage : le nombre de contrats signés a encore augmenté de 100.500 en 2022, pour atteindre 837.000, soit une progression de 14% par rapport à 2021.

"Le cap des 10.000 apprentis en situation d'handicap a lui aussi été franchi, soit une hausse de 21 % par rapport à 2021", précise le ministère du Travail, qui note également dans son bilan "une augmentation du nombre de contrats pour tous les niveaux de diplômes".

Selon le ministère, "tous les secteurs bénéficient de l'apprentissage" : les services se démarquent (avec 73% des contrats signés), devant l'industrie (14%) et la construction (11%). En outre, 2 jeunes sur 3 sont en emploi six mois après la fin de leur apprentissage. Ce chiffre grimpe à 73% dans le secteur énergie, chimie, métallurgie.

Objectif 1 million d'apprentis en 2027

Si la hausse du nombre de contrats signés en 2022 est moins spectaculaire que ces deux dernières années (+46% en 2020 et +38% en 2021), elle reste en ligne avec l'objectif du gouvernement d'atteindre 1 million de contrats signés par an d'ici 2027. L'ex-ministre du Travail, Elisabeth Borne, a salué des "résultats formidables". "Le travail est un thème qui me tient vraiment à coeur, car c'est par lui qu'on brise les destins tout tracés", a-t-elle estimé.

Afin de maintenir cette dynamique, mais aussi d'améliorer encore la qualité de la formation proposée aux jeunes en apprentissage, le gouvernement veut prolonger les aides pour les entreprises jusqu'en 2027.

"Pérenniser les dispositifs comme la Prépa-apprentissage"

Début janvier, le ministère du Travail avait annoncé que la prime à l'embauche des apprentis, mise en place en pleine crise sanitaire du Covid-19, à hauteur de 6.000 euros serait maintenu "jusqu'à la fin du quinquennat" pour "continuer à soutenir un dispositif de formation qui fait ses preuves pour l'emploi des jeunes".

L'exécutif souhaite également "pérenniser les dispositifs comme la Prépa-apprentissage qui ont fait leur preuve pour faire entrer en apprentissage des jeunes éloignés de l'emploi", et aussi "renforcer le rôle de l'Etat pour contrôler la qualité de la formation dispensée en Centre de formation des apprentis (CFA)".

