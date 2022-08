Apple voit une demande soutenue pour ses iPhones au S2

Le géant américain table sur la demande des clients les plus fortunés, malgré une baisse de la demande pour les produits électroniques.

(Boursier.com) — Apple a demandé à ses fournisseurs de construire au moins autant d'exemplaires de ses iPhones de nouvelle génération cette année qu'en 2021, comptant sur une clientèle aisée et une baisse de la concurrence pour surmonter un ralentissement mondial de la demande de produits électroniques.

Le géant de la technologie a commandé à ses assembleurs 90 millions de ses appareils les plus récents, soit l'équivalent des quantités de l'année dernière, malgré des prévisions pessimistes pour le marché des smartphones, selon l'agence de presse Bloomberg. La société californienne prévoit toujours de produire environ 220 millions d'iPhones au total pour 2022, soit là aussi à peu près le niveau de l'an dernier.

Baisse des dépenses

Les projections d'Apple restent un secret bien gardé, mais elles suggèrent que le groupe se sent capable de résister à une baisse des dépenses des consommateurs pour les smartphones et autres appareils. Les fabricants d'appareils mobiles ont commencé à geler leur commandes, a averti vendredi le plus grand fabricant de puces chinois. Le marché des combinés, qui a chuté de 9% au cours deuxième trimstre, devrait reculer de 3,5% en 2022, selon les données du cabinet IDC.

A l'heure où les appareils Android souffrent, le plus gros de la demande pour la nouvelle gamme d'Apple provient toujours d'une clientèle prête à dépenser pour des appareils haut de gamme. La disparition virtuelle de Huawei Technologies, toujours banni aux Etats-Unis et privé de Google, a également érodé la concurrence.