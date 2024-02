Apple va-t-il perdre la bataille de l'intelligence artificielle ?

Le titre est désormais dépassé en bourse par Microsoft...

(Boursier.com) — Apple qui vient de perdre la place de première capitalisation mondiale aux dépends de Microsoft vient de publier des ventes en Chine décevantes sur la période allant d'octobre à décembre, jetant une ombre sur un chiffre d'affaires et des ventes globales ressorties pourtant supérieurs aux attentes de Wall Street grâce à la croissance des ventes d'iPhones. En bourse, Le titre du groupe basé à Cupertino en Californie pointe en repli de près de 2% en post-séance à Wall Street.

En enregistrant une hausse de 2% de ses ventes totales sur la période octobre-décembre, des ventes portées par sa nouvelle gamme d'iPhone 15, Apple a pourtant mis fin à une série de quatre trimestres de baisses de ses ventes, ce qui commençait à inquiéter les analystes... "Nous avons eu pour l'iPhone une croissance à deux chiffres particulièrement solide dans des marchés émergents hormis la Chine", a noté la direction du groupe par la voix de son patron Tim Cook, soulignant que la Chine était "le marché de smartphone le plus compétitif au monde, cela n'a pas changé..."

La Chine en question

Tim Cook a précisé à l'agence Reuters que les ventes d'iPhone en Chine continentale s'étaient repliées autour de 5% au quatrième trimestre, en tenant compte des taux de change, même si jamais la Chine n'a compté autant d'utilisateurs d'iPhones...

Sur la période allant d'octobre à décembre, les ventes totales d'Apple se sont établies à 119,58 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 117,91 milliards de dollars. La société a enregistré un bénéfice trimestriel de 2,18 dollars par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 2,10 dollars selon des données LSEG.

Les ventes globales d'iPhone ont progressé de 6% à 69,70 milliards de dollars, battant, ici aussi, les attentes de Wall Street, tandis que le consensus de place se situait à 67,82 Mds$.

Microsoft prend le lead...

En bourse, Apple accuse un retard de 3% à Wall Street depuis le début de l'année, tandis que Microsoft a progressé de 7%, de quoi faire perdre au groupe à la pomme le titre de plus forte valorisation boursière au monde, Microsoft dépassant désormais les 3.000 Mds$ de capitalisation, alors que les investisseurs considèrent que la firme à la pomme reste plus que jamais à la traîne dans la course au développement de l'intelligence artificielle.

Dans l'immédiat, les analystes sont de plus en plus préoccupés par les ventes d'iPhone en Chine, où l'économie reste profondément affectée par la crise du secteur immobilier, les autorités de Pékin hésitant toujours à employer les grands moyens pour tenter de relancer la machine. Apple fait face dans le pays à une concurrence accrue, avec notamment le retour en force de Huawei avec des appareils équipés de puces chinoises. Ses ventes en Chine au quatrième trimestre se sont établies à 20,82 milliards de dollars, alors que le consensus de marché ressortait à 23,53 milliards...

S'agissant des ordinateurs Mac, les ventes ont légèrement progressé, à 7,78 milliards de dollars, dans la lignée des attentes des analystes. Les ventes de tablettes iPad ont quant à elle chuté de 25% à 7,02 milliards de dollars, contre un consensus de 7,33 milliards de dollars.

Message d'espoir malgré tout pour terminer, la demande initiale jugée "forte" pour le nouveau casque de réalité mixte "Vision Pro", avec ses fonctionnalités basées sur l'IA sur l'iPhone, pourrait stimuler la croissance cette année selon Bank of America... Suffisant ?

Retrouvez notre dossier spécial money management avec IG !

Retrouvez notre dossier spécial money management avec IG !