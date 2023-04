Apple lance un compte épargne qui rapporte 4,15%... A croquer ?

Le nouveau compte d'épargne à haut rendement d'Apple Card est disponible !

(Boursier.com) — Le groupe Apple a lancé lundi 17 avril son compte d'épargne offrant un rendement annuel de... 4,15 % ! Il ne nécessite aucun dépôt ou solde minimum, a déclaré Apple. Les utilisateurs peuvent créer un compte à partir de l'application Wallet sur leur iPhone.

Reste que pour le moment cette fonctionnalité n'est accessible qu'aux détenteurs américains de l'Apple Card. Le principe est simple : faire fructifier les "récompenses" accumulées dans le cadre des programmes de "cash back" proposés par le groupe.

"Toutes les récompenses obtenues via la carte Apple seront automatiquement déposées sur le compte d'épargne"... Rappelons que "Daily Cash", le programme de récompense Apple Card, offre jusqu'à 3% de remise sur les achats. Il sera également possible d'y ajouter des fonds pour faire fructifier son argent...

Via Goldman Sachs

Apple explique que, selon les données financières actuelles, le rendement moyen des comptes d'épargne rémunéré n'est que de 0,35% aux Etats-Unis.

Les utilisateurs pourront ainsi gérer leur épargne via un tableau de bord qui apparaît dans l'application Wallet, où ils suivront l'accumulation des intérêts et le solde de leur compte en temps réel.

Sans frais de gestion, ni exigence de solde minimum, les utilisateurs auront la possibilité de configurer facilement leur compte afin de gérer au jour le jour leur épargne de nouvelle génération. "De quoi aider les utilisateurs à tirer encore plus de valeur de leur Apple Card, tout en leur offrant un moyen simple d'économiser de l'argent au quotidien", a expliqué Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et Apple Wallet. "Notre objectif est de créer des outils qui aident les utilisateurs à mener une vie financière plus simple... La gestion de son épargne via Apple Card permet d'économiser de l'argent, d'épargner au quotidien de manière transparente."

Une fois qu'un compte d'épargne est créé, tous les futurs Daily Cash gagnés par l'utilisateur y seront automatiquement déposés. Les utilisateurs peuvent également retirer leurs fonds à tout moment en les transférant sur un compte bancaire lié ou sur leur carte Apple Cash, sans frais...