Apple : iMessage devrait échapper au règlement sur les marchés numériques

La messagerie n'aurait pas assez de poids pour être concernée...

(Boursier.com) — Le service de messagerie d'Apple semble sur le point d'échapper aux nouvelles règles antitrust de l'Union européenne pour freiner l'essor des Big Tech. Les organismes de surveillance ont provisoirement conclu qu'iMessage n'était pas assez populaire auprès des utilisateurs professionnels pour justifier d'être concernée, selon les informations de Bloomberg - une enquête sur le sujet doit se terminer en février.

La législation sur les marchés numériques (DMA) vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen. Pour tomber sous le coup des règles, un service doit être considéré comme une "passerelle importante" pour les utilisateurs professionnels. Ce qui ne serait donc pas le cas d'iMessage...

Règles

En vertu du DMA, il sera illégal pour les entreprises les plus puissantes de privilégier leurs propres services face à ceux de leurs concurrents. Ils ne pourront plus combiner les données personnelles de leurs différents services, ni utiliser les données qu'ils collectent auprès de tiers pour rivaliser avec eux, et devront permettre aux utilisateurs de télécharger des applications à partir de plateformes concurrentes.

Les "contrôleurs d'accès" ou "gatekeepers" ont été désignés comme tels par Bruxelles en raison de leur poids sur des marchés essentiels comme la vente en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les systèmes d'exploitation. Valorisés plus de 75 milliards d'euros en bourse, leurs ventes en Europe dépassent 7,5 milliards d'euros. Ils comptent au moins 45 millions d'utilisateurs actifs et 10.000 entreprises utilisatrices dans l'UE.

22 plateformes concernées

En septembre, le bloc a dévoilé une liste de six contrôleurs d'accès, représentant 22 plateformes, parmi lesquelles Google, Amazon ou Facebook. Apple est également présent avec son App Store, son navigateur Safari et son système d'exploitation iOS. Mais en plus de sa liste initiale, l'UE a lancé des enquêtes pour déterminer si iMessage d'Apple devait également être frappé par les règles, ainsi que Bing et Edge chez Microsoft.