Apple : des iPhone bientôt transformés en terminaux de paiement ?

Selon 'Bloomberg', le géant américain a racheté la startup Mobeewave, qui dispose d'une technologie permettant de transformer un iPhone en terminal de paiement, pour environ 100 millions de dollars...

(Boursier.com) — Des iPhone en guise de TPE ? Comme le rapporte 'Bloomberg', qui cite des sources proches du dossier, l'entreprise de Cupertino a confirmé avoir racheté la startup canadienne Mobeewave, pour un montant de 100 millions de dollars. Cette fintech, qui emploie une douzaine de salariés, met au point une technologie permettant aux acheteurs d'effectuer un paiement sans contact sur un iPhone ou un smartphone Android.

"Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets", s'est contenté de rappeler un porte-parole d'Apple.

Si Apple n'a pas souhaité s'exprimer plus en détail sur les raisons de ce rachat, l'agence de presse souligne que le géant américain "rachète généralement des startups pour transformer leur technologie en fonctionnalités de ses produits".

Technologie NFC

Apple avait notamment lancé en 2014 Apple Pay, solution de paiement mobile permettant de régler ses achats à partir d'un iPhone, iPad ou Apple Watch. En 2019, le géant américain a également dévoilé sa carte de crédit, l'"Apple Card", développée conjointement avec Goldman Sachs et Mastercard.

Le système de l'entreprise Mobeewave, fondée en 2011, repose sur la technologie NFC ("Near Field Communication", ou "communication en champ proche"), une technologie permettant d'échanger des données entre un lecteur et n'importe quel terminal mobile compatible ou entre les terminaux eux-mêmes. Elle fonctionne sans problème avec les cartes dématérialisées d'Apple Pay, téléphone contre téléphone.

Un nouveau concurrent pour Square ?

Depuis les versions 6 et 6 plus lancées en 2014, tous les iPhone d'Apple intègrent justement des puces NFC. En octobre dernier, Mobeewave avait déjà noué un partenariat avec Samsung pour permettre à ses smartphones d'utiliser sa technologie.

Selon 'Bloomberg', cette nouvelle acquisition pourrait par ailleurs mettre Apple en concurrence directe avec Square, l'un des principaux fournisseurs de matériel et de logiciels de paiement pour smartphones et tablettes et deuxième société du patron de Twitter Jack Dorsey.