Apple : aux Etats-Unis, des salariés déposent la première demande pour créer un syndicat

Un groupe d'employés, constitué sous le nom de "Apple Retail Union", a déposé un dossier auprès de l'agence chargée du droit du travail aux Etats-Unis pour l'organisation d'un vote sur la création ou non d'un syndicat...

(Boursier.com) — C 'est une première pour Apple aux Etats-Unis... Comme les salariés d'Amazon et de Starbucks, des travailleurs d'un magasin de l'entreprise américaine souhaitent la création d'un syndicat. Mercredi, les employés d'un magasin d'Atlanta ont ainsi demandé officiellement l'organisation d'un vote sur la création ou non d'un syndicat, comme le rapporte 'Reuters'.

Le groupe d'employés, qui s'est constitué sous le nom de "Apple Retail Union", a déposé un dossier auprès de l'agence chargée du droit du travail dans le pays, NLRB. Cette demande est soutenue par le syndicat du secteur de la communication CWA (Communications Workers of America).

Selon CWA, plus de 70% de la centaine d'employés concernés ont signé une carte en ce sens, le minimum requis étant de 30% pour demander officiellement l'organisation d'un vote approuvant ou rejetant la création d'un syndicat dans l'établissement.

Des salariés new-yorkais s'organisent aussi

"Nous travaillons dur chez Apple parce que nous croyons vraiment aux produits et à l'entreprise et nous voulons nous assurer que chaque employé d'Apple est en mesure de se payer un logement de qualité et des frais de subsistance de base", a affirmé Elli Daniels, une employée d'Apple qui fait partie du syndicat, dans un communiqué.

Si l'organisation du scrutin est validée et que la majorité des votants acceptent d'être représentés par "Apple Retail Union", il s'agirait du premier syndicat américain créé au sein d'un magasin du groupe, qui compte 154.000 employés à travers le monde.

Une initiative similaire, encore au stade préliminaire, a été lancée également dans un magasin situé dans la gare de Grand Central à New York, où des employés ont commencé à s'organiser sous la bannière "Fruit Stand Workers United". Ces derniers veulent créer un syndicat pour pouvoir notamment obtenir une hausse des salaires et plus de congés.

Création d'un syndicat chez Starbucks et Amazon

Les efforts de syndicalisation prennent de l'ampleur dans certaines grandes entreprises américaines. Après la création d'un syndicat dans deux cafés Starbucks fin 2021 à Buffalo, dans le nord des Etats-Unis, des employés de plus de 160 établissements de la chaîne ont depuis déposé des dossiers pour l'organisation d'un vote.

Début avril, les salariés d'un entrepôt d'Amazon à New York ont également voté en faveur de la création d'un syndicat, une première pour le géant du commerce en ligne aux Etats-Unis. Le président américain Joe Biden s'était d'ailleurs félicité de voir que les voix des travailleurs d'Amazon avaient été entendues.