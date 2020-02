Appel à la grève pour vendredi et samedi chez Air France

Le mouvement devrait toucher l'aéroport d'Orly et les escales de province, à l'appui de revendications salariales des pilotes de la filiale Hop! et du personnel au sol...

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — A l'issue d'une réunion mardi, les syndicats d'Air France ont déclaré qu'ils maintenaient le préavis de grève pour les 21 et 22 février pour l'aéroport d'Orly et les escales de province. Ces derniers ont lancé un appel à l'appui de revendications salariales provenance des pilotes de la filiale Hop! et du personnel au sol, qui réclame des garanties sur l'emploi, ont déclaré des responsables syndicaux...

"Les personnels sol ont réalisé tous les efforts demandés mais force est de constater que ce n'est jamais suffisant !", soulignent cinq syndicats (CGT, FO, CFDT, CFE-CGC et Unsa) dans un communiqué commun. Ces syndicats protestent contre le recours accru à la sous-traitance et réclament de nouvelles embauches pour faire face au plan de départs volontaires.

Les pilotes pour leur part rejettent la proposition d'une augmentation salariale de 3% et souhaitent une amélioration des conditions de travail, a précisé une porte-parole du SNPL...

Défi pour le patron d'Air France-KLM

Air France "regrette la position du SNPL", indique mercredi la compagnie, mettant en garde contre cette mobilisation qui pourrait avoir "un impact négatif significatif" pour le transporteur.

Cette mobilisation constitue un défi pour le PDG du groupe franco-néerlandais, le Canadien Ben Smith, qui souhaite redresser le réseau court-courrier de la compagnie et qui était parvenu à apaiser le climat social après sa prise de fonctions en 2018.

Les résultats très attendus jeudi...

A noter que le groupe Air France KLM sera la première grande compagnie européenne à dévoiler ses comptes annuels jeudi matin avant l'ouverture des marchés financiers.

Le management n'a pas fourni de prévision détaillée pour l'exercice clos fin décembre 2019 : Il vise une réduction de ses coûts unitaires comprise entre -1% et 0% à change et carburant constants et un ratio dette nette/EBITDA sera inférieur à 1,5x. Le consensus de marché, fourni par la société elle-même, attend en moyenne un bénéfice opérationnel de 1,1 MdE pour des revenus de 27,4 MdsE. Sur le seul quatrième trimestre, les analystes prévoient un profit opérationnel de 100 ME, un résultat net de 126 ME et un chiffre d'affaires de 6,6 MdsE.

Au moins autant que les résultats, les commentaires du management sur l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité du groupe seront particulièrement suivis par les opérateurs...