APL : le report de la réforme devrait coûter entre 300 et 350 millions d'euros

Le gouvernement a décidé la semaine dernière de repousser du 1er janvier au 1er avril l'entrée en vigueur de la réforme des aides personnalisées au logement.

(Boursier.com) — C'est une décision qui pourrait coûter très cher... Alors que le gouvernement a décidé la semaine dernière de repousser du 1er janvier au 1er avril l'entrée en vigueur de la réforme des aides personnalisées au logement (APL), ce report devrait mécaniquement provoquer un trou dans le Budget 2020 par rapport aux économies espérées, comme l'a révélé 'BFM Immo', précisant qu'il "devrait osciller entre 300 et 350 millions d'euros". Contacté par le média, le ministère de la Cohésion des territoires n'a toutefois pas souhaité donné de chiffre précis sur ce montant.

Dans un communiqué publié le 26 décembre dernier, le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie avait en effet indiqué que "le gouvernement a choisi de décaler l'entrée en vigueur pour mettre en oeuvre la réforme avec un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires".

"Des zones d'incertitude"

Pour rappel, la réforme des APL avait déjà connu un premier report en juillet 2019. La réforme des APL n'interviendra finalement pas avant le 1er avril 2020, la Caisse nationale des allocations familiales ayant demandé plus de temps pour sa mise en oeuvre. La Cnaf avait notamment affirmé que les "travaux techniques relatifs" à l'évolution du mode de calcul des allocations logement "montrent encore des zones d'incertitude".

Avec cette réforme, le gouvernement souhaite mettre en oeuvre la "contemporanéité" des APL, c'est-à-dire leur calcul à partir des revenus actuels du bénéficiaire, et non plus de ceux qui remontent à deux ans, comme c'est le cas actuellement.

Plus d'un milliard d'euros d'économies

Julien Denormandie avait par ailleurs exclu toute annulation de la réforme. Elle "n'est pas remise en cause et permettra de déterminer de façon plus juste le montant d'APL à verser", avait-il affirmé.

D'autant plus que cette mesure devrait permettre de réaliser des économies estimées à "un peu au-dessus d'un milliard d'euros", selon les chiffres de Matignon en juillet dernier. Plus précisément, Bercy tablerait sur une économie située entre 1,2 et 1,4 milliard d'euros, en année pleine, d'après 'Les Echos'. Le report de la réforme de trois mois devraient ainsi réduire les prévisions initiales du Budget 2020.

En juillet dernier également, la Cnaf avait précisé que sur les 6,5 millions de bénéficiaires actuels, 1,2 million d'allocataires devraient subir une baisse du montant de leur aide et 600.000 verraient leur prestation supprimée.