Antibes : le château d'un ex-oligarque russe estimé à 120 millions d'euros

Le château de la Garoupe appartenait à Boris Berezovsky, fervent opposant au président russe Vladimir Poutine, et décédé au Royaume-Uni il y a dix ans.

(Boursier.com) — C 'est une bâtisse centenaire de la Côte d'Azur, qui appartenait auparavant à un oligarque russe. Au terme d'une longue bataille juridique, le Château de la Garoupe au Cap d'Antibes va finalement être vendu par l'Etat, via l'Agence française des biens saisis et confisqués (Agrasc). La propriété a été évaluée lors d'une procédure judiciaire française à 93,6 millions d'euros en 2011 et le journal 'Nice-Matin' fait désormais état d'une estimation à près de 120 millions d'euros. Les visites sont prévues pour septembre et les offres finales attendues le 6 octobre, selon un aperçu du processus d'enchères et une description du manoir et des terrains consultés par l'agence de presse Bloomberg.

Le domaine appartenait à Boris Berezovsky, fervent opposant au président russe Vladimir Poutine, et décédé au Royaume-Uni il y a dix ans. La vente fait suite à une longue bataille judiciaire en France avec les créanciers de Berezovsky, notamment le milliardaire Roman Abramovich et la compagnie aérienne russe Aeroflot. Le château a finalement a été confisqué par l'État français en 2015 dans le cadre d'une poursuite distincte pour blanchiment d'argent.

Construit en 1907

Berezovsky, l'un des plus célèbres oligarques de Russie, avait acheté le château dans les années 1990, ouvrant la voie à une arrivée massive de ses riches compatriotes dans la région. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le vent a tourné, et les luxueuses propriétés russe font l'objet d'un examen minutieux à l'échelle mondiale.

Situé sur une presqu'île juste à l'est de Cannes avec une vue sur la mer Méditerranée et les Alpes du sud de la France, le domaine a été construit en 1907 par le parlementaire britannique Charles McLaren, qui portait le titre de Baron Aberconway. Il est resté dans sa famille jusqu'à son rachat par le milliardaire russe.