Anti-Linky : première action collective en justice contre Enedis

Anti-Linky : première action collective en justice contre Enedis









Des avocats ont lancé une action collective en justice contre Enedis pour "faire respecter le refus du Linky".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La bataille des opposants au compteur Linky prend un nouveau tournant... Alors que le petit boîtier vert ne cesse de susciter de nombreuses critiques depuis son déploiement en 2015, deux avocats ont décidé de lancer ce lundi une action collective en justice contre Enedis, afin de "faire respecter le refus" de ce compteur électrique.

En novembre dernier, une pétition action collective (PAC) avait été lancée par MySmartCab.fr, une platefome d'action collective au service des consommateurs et ayant pour but de faire valoir la voix des Anti-Linky. La pétition, qui recueille à ce jour plus de 12.000 signatures, a été envoyée au distributeur d'électricité.

"Le but était d'instaurer un dialogue entre les deux parties et de trouver une solution. Mais comme Enedis n'a pas donné suite et que le délai de réponse à cette mise en demeure est expiré, nous lançons l'action en justice", a affirmé Arnaud Durand, l'un des principaux avocats des anti-Linky et directeur de l'action, au 'Progrès'.

La collecte des données, la vie privée, la santé et les incendies

Si cet appareil "intelligent", qui communique la consommation électrique d'un foyer en temps réel aux fournisseurs, suscite autant de résistance, c'est parce qu'il génère beaucoup d'inquiétudes quant à la collecte et l'utilisation des données, la vie privée, la santé (notamment pour les électro-sensibles) et aux risques d'incendie. Ces quatre points seront évoqués par le collectif pour soutenir son action.

Cette méfiance envers les compteurs Linky avait d'ailleurs été ravivée début février avec la mise en demeure d'EDF et d'Engie, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), qui évoquait un "non-respect de certaines des exigences relatives au recueil du consentement à la collecte des données de consommation issues" des compteurs Linky.

35 millions de Linky d'ici 2021

L'avocat Arnaud Durand a tenu à préciser que cette action a également pour but de dénoncer les "poses forcées du compteur" de la part d'Enedis qui, normalement, en cas de litige devrait s'en référer à un juge. Dans une réponse parlementaire du 4 février dernier, le Ministère de la transition écologique et solidaire a d'ailleurs rappelé que, dès lors qu'un client refusait l'accès à son compteur, les équipes de pose ne pouvaient pas procéder à son remplacement.

D'ici 2021, Enedis, missionné par l'Etat pour ces installations dans le cadre de la loi de transition énergétique de 2015, indique sur son site que 35 millions de foyers français seront équipés de ces appareils. Mi-février, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy avait estimé que "23 millions de compteurs Linky" ont d'ores et déjà été installés, précisant que "le programme sera terminé d'ici deux ans sur la France métropolitaine".