Annulations de vols : 16 compagnies aériennes s'engagent à rembourser les billets

De nombreux transporteurs ont imposé des avoirs à leurs passagers, au début de la crise sanitaire,

(Boursier.com) — Enfin une avancée pour les voyageurs... Bruxelles annonce ce jeudi que 16 grandes compagnies aériennes se sont engagées à améliorer l'information et le remboursement de leurs passagers en cas d'annulation de vol. La Commission européenne avait alerté les autorités chargées de l'application de la Coopération européenne en matière de protection des consommateurs (CPC) en décembre 2020, afin de traiter les pratiques d'annulation et de remboursement abusives observées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

"C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs que les compagnies aériennes aient participé aux discussions et se soient engagées à respecter les droits des passagers et à améliorer leur communication. Au début de la pandémie, certaines d'entre elles ont imposé des avoirs aux passagers. Elles agissaient contre les règles de protection des consommateurs de l'UE, ce qui était inacceptable. Suite à notre action commune, je me réjouis que la plupart d'entre elles aient désormais accepté de rembourser ces bons. J'appelle les autorités à veiller à ce que les compagnies restantes offrent également un remboursement", déclare le commissaire à la justice, Didier Reynders, dans un communiqué.

Des engagements

Suite aux dialogues, voici les engagements pris par les compagnies aériennes :

- les arriérés de remboursement restants ont été résorbés dans la grande majorité des cas et les passagers seront remboursés dans les sept jours comme l'exige la législation de l'UE

- les passagers seront informés plus clairement de leurs droits en cas d'annulation de vol par une compagnie aérienne

- les compagnies aériennes accorderont une importance égale sur leurs sites Web, dans leurs e-mails et autres communications aux passagers, quelles que soient leurs options, en cas d'annulation de vol par la compagnie aérienne : autre vol, remboursement et - si la compagnie aérienne le propose - remboursement sous forme d'avoir.

Par ailleurs,

- les passagers ne peuvent recevoir d'avoirs que s'ils les choisissent expressément. La plupart des compagnies aériennes ont convenu que ces bons non utilisés par les passagers au début de la pandémie pourraient être remboursés si le passager le souhaite ;

- les passagers ayant réservé leur vol via un intermédiaire et ayant des difficultés à se faire rembourser par l'intermédiaire pourront s'adresser à la compagnie aérienne et demander à être remboursés directement. Les compagnies aériennes sont censées informer les passagers de cette possibilité et des conditions de demande de remboursement direct sur leurs sites Web.

Au plus fort de la crise sanitaire, la majorité de leurs avions restant cloués au sol, de nombreuses compagnies aériennes européennes ont tenté de proposer aux voyageurs des avoirs plutôt que des remboursements, afin de sauver une partie de leur trésorerie. Les régulateurs ont été inondés de plaintes de passagers ne réussissant pas à obtenir leurs remboursements.