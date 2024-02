Analyse détaillée des rémunérations des dirigeants du CAC 40 par PEOPLE BASE CBM

PEOPLE BASE CBM dévoile une étude approfondie sur les rémunérations des dirigeants du CAC 40, offrant des insights essentiels sur leurs structures et tendances.

(Boursier.com) — People Base CBM, cabinet leader en Compensation and Benefits Management, a mené une étude rigoureuse sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux des entreprises du CAC 40, d'octobre à décembre 2023... "Cette initiative, conduite par une équipe d'experts chevronnés en rémunération des dirigeants, vise à fournir une analyse détaillée et objective des tendances actuelles en matière de rémunération. Cet effort est essentiel pour éclairer les décisions des actionnaires, administrateurs et membres des comités de rémunération sur les pratiques de rémunération en vigueur" commente le cabinet...

Compréhension complète de la structure des rémunérations

L'étude révèle une structure de rémunération complexe et nuancée. Elle met en avant la diversification des packages de rémunération des dirigeants, avec une rémunération fixe formant 20% du total, complémentée par une part variable significative de 28%. Les Incentives Long Terme (ILT), constituant près de la moitié du package global, démontrent une tendance croissante vers des rémunérations à long terme alignées sur les performances de l'entreprise.

Les 5% restants se composent d'autres avantages, tels que les dispositifs de retraite supplémentaire et les avantages en nature, offrant ainsi une vue d'ensemble des rémunérations globales des dirigeants...

Analyse détaillée des rémunérations fixes

La partie fixe de la rémunération des dirigeants est diverse, allant de 700.000 euros pour certains DG dont celui du groupe Michelin à 2.492.880 euros pour le PDG de Teleperformance.

Ces chiffres mettent en lumière non seulement les variations importantes au sein des dirigeants du CAC 40 mais aussi la valorisation de leurs rôles et responsabilités. Chez les présidents de conseil d'administration, la rémunération fixe moyenne s'établit à 717.307 euros, avec une forte hétérogénéité allant de 120.000 à 1.600.000 euros, reflétant les différences dans les structures de gouvernance et les responsabilités au sein des entreprises.

Étude de la variabilité des rémunérations

La partie variable des rémunérations est également très diverse. Avec une moyenne de 1.799.634 euros, elle varie considérablement, illustrant l'importance des critères de performance dans la détermination de cette composante.

Cette étude révèle que la rémunération variable peut dépasser les attentes, avec un taux de versement supérieur au montant cible, à hauteur de 109,9%, signe d'une performance exceptionnelle des dirigeants concernés.

Focus sur la rémunération long terme

La rémunération Long Terme est un élément clé, avec une moyenne impressionnante de 3.128.384 euros pour les PDG et DG. Le cas du PDG de Dassault Systemes, avec une rémunération Long Terme de 29.685.000 euros, souligne l'importance accordée aux performances à long terme et à l'alignement des intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires. Ces chiffres mettent en évidence la prédominance des actions de performance dans les structures de rémunération à long terme...

Clauses contractuelles et indemnités

L'étude apporte également un éclairage sur les clauses de non-concurrence et les indemnités de départ, avec des montants moyens respectifs de 3.115.282 euros et 4.614.192 euros.

Ces clauses jouent un rôle crucial dans la protection des intérêts de l'entreprise et dans la régulation des transitions de carrière des dirigeants. La clause de "claw back", présente chez 20 % des dirigeants, renforce la responsabilité et la conformité dans les pratiques de rémunération...

Tendances et équité salariale sur long terme

L'analyse sur une période de 17 ans révèle des tendances intéressantes en matière d'équité salariale. Alors que les écarts de salaire étaient en diminution entre 2008 et 2020, une légère augmentation a été observée au cours des deux dernières années. Cette évolution soulève des questions pertinentes sur les pratiques de rémunération et l'équité au sein des grandes entreprises, particulièrement dans un contexte économique et social en mutation.

Cette étude détaillée de PEOPLE BASE CBM offre une compréhension approfondie des structures de rémunération au sein des sociétés du CAC 40, permettant ainsi aux décideurs et aux parties prenantes de mieux appréhender les stratégies de rémunération dans un contexte de gouvernance d'entreprise complexe et en évolution. L'étude montre que globalement, la rémunération annuelle d'un PDG - DG du CAC 40 représente environ, une petite centaine d'années de rémunération moyenne des salariés ...