American Express : la qualité de vie au travail d'abord !

Cette distinction vient récompenser les engagements d'American Express France envers ses collaborateurs depuis le début de la crise sanitaire...

(Boursier.com) — American Express, un des principaux acteurs spécialisés dans les moyens et solutions de paiement pour les particuliers et les entreprises, vient d'obtenir la 6ème place au Palmarès 'Best Workplaces France 2022' dans la catégorie des entreprises de 250 à 1.000 salariés. American Express est l'acteur des services financiers le mieux classé dans sa catégorie...

Ce Palmarès constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d'une entreprise... Cette distinction vient récompenser les engagements d'American Express France envers ses collaborateurs depuis le début de la crise sanitaire, que ce soit en termes de sécurité, de flexibilité mais aussi d'équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Elle vient également saluer les efforts de l'entreprise pour proposer un cadre de travail égalitaire et inclusif, qui favorise les réussites collectives, et où chacun peut développer son parcours professionnel, et ainsi atteindre son plein potentiel...

Le Palmarès Best Workplaces repose sur une enquête anonyme destinée aux collaborateurs et sur un audit relatif aux pratiques managériales de l'entreprise dont les résultats révèlent que : ? 89% des collaborateurs déclarent qu'American Express France est une entreprise où il fait bon travailler ; ? 92% des collaborateurs sont fiers de déclarer à d'autres qu'ils travaillent chez American Express France ; ? 90% des collaborateurs indiquent qu'ils sont attentifs aux autres ; ? 85% des collaborateurs déclarent qu'ils peuvent être eux-mêmes chez American Express France.

Protéger les collaborateurs dès le début de la crise sanitaire

Dès le début de la crise sanitaire, la principale préoccupation d'American Express a été de garantir la sécurité et préserver la santé des collaborateurs, tout en garantissant un haut niveau de service à ses clients. La généralisation du télétravail a été mise en place en quelques jours, les horaires de travail ont été adaptés afin de permettre aux services opérationnels (conseillers et conseillères clientèle...) d'organiser leur vie personnelle et familiale.

Des webinars, sur des thématiques telles que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le travail à domicile avec des enfants, etc., ont été organisés, et un service d'écoute et d'accompagnement gratuit des collaborateurs baptisé "Healthy Minds", confidentiel et disponible 7j/7 et 24h/24, a été mis en place, pour leur apporter des conseils, des ressources et des informations sur les thématiques mentionnées plus haut...

Garantir un cadre de travail égalitaire et inclusif

American Express France s'attache, depuis de nombreuses années, à mettre en oeuvre une culture d'entreprise diverse et inclusive.

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un axe fort des engagements de l'entreprise. En 2020, American Express France comptait 61% de collaboratrices et, parmi les cadres, 53% étaient des femmes. La même année, le Conseil Diversité, Equité et Inclusion a été créé. Ses missions consistent à la mise en place de la politique Inclusion et Diversité et de sensibiliser tous les collaborateurs à ces enjeux déterminants, source d'intelligence collective et de performance.

En 2021, plusieurs formations et conférences ont été organisées sur des sujets tels que les biais inconscients, les origines sociales, ethniques et culturelles, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, etc. ayant rencontré un vif succès auprès des salariés.

Favoriser un leadership "bienveillant et responsable"

Convaincu que le capital humain fait la force d'une entreprise, American Express France veille à garantir le bien-être de chacun en accompagnant tous les collaborateurs dans le développement de leurs compétences en management et leadership.

Ainsi, depuis sa création en 2015, la "Leadership Community", permet des échanges, rencontres et formations ainsi que le partage d'expériences entre managers, tout en leur donnant accès à des experts extérieurs à l'entreprise, les aidant à renforcer leurs capacités de leadership. En outre, tous les collaborateurs d'American Express France sont évalués de manière égale sur leurs objectifs et la manière de les atteindre...

Pour en savoir plus sur le télétravail avec eToro...