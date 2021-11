American Airlines : plus de 1.000 vols annulés ce week-end, faute de personnel

Entre manque de personnel et conditions météorologiques défavorables, quelque 343 voyages ont été annulés vendredi, 548 samedi, et près de 850 dimanche...

(Boursier.com) — Week -end difficile pour American Airlines... Entre manque de personnel et mauvais temps, la première compagnie aérienne américaine a été contrainte d'annuler quelque 1.700 vols en trois jours aux Etats-Unis. Dans le détail, 343 voyages n'ont pas pu être assurés vendredi et 548 samedi, selon 'Reuters'.

Une porte-parole d'American Airlines a par la suite précisé à l'agence de presse que 848 vols ont été annulés dimanche. Ce lundi, au moins 200 vols sont encore annulés par la compagnie, selon le site Fligthware, qui traque retards et annulations dans le ciel américain.

Dans une lettre adressée aux employés samedi, le groupe basé à Fort Worth, au Texas, a indiqué que les vents violents à l'aéroport international de Dallas/Fort Worth avaient réduit la capacité d'arrivée de plus de la moitié.

"Les membres d'équipages se retrouvent hors de leur calendrier de vol"

Face à ces conditions météorologiques défavorables supplémentaires, "on commence à manquer de personnel car les membres d'équipages se retrouvent hors de leur calendrier de vol", a poursuivi la compagnie, précisant que près de 1.800 agents de bord revenaient de congés à partir de lundi, tandis que plus de 600 agents de bord nouvellement embauchés arriveraient à bord d'ici la fin de l'année.

Pour rappel, si les vols reprennent depuis le retour à la normale, les compagnies aériennes avaient restreint leurs effectifs en raison de la pandémie de coronavirus, qui a considérablement réduit la demande de voyages en avion.

Les employés de retour

American Airlines avait proposé un congé volontaire à certains employés durant la pandémie, et également mis en congé 17.500 employés. Mais ces personnes sont désormais de retour au travail, a affirmé dimanche à 'Reuters' une porte-parole de l'entreprise.

Plus tôt ce mois-ci, Southwest Airlines a annulé près de 2.400 vols sur une période de trois jours, mettant en cause le mauvais temps et les problèmes de trafic aérien en Floride. La première compagnie aérienne à bas prix américaine avait également promis d'embaucher 5.000 personnes d'ici la fin de 2021...