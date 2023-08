American Airlines : les pilotes obtiennent une augmentation salariale de 46% sur quatre ans

Dans un contexte de pénurie de pilotes, American Airlines et le syndicat APA (Allied Pilots Association) sont parvenus à un accord concernant les salaires...

(Boursier.com) — Alors que les compagnies aériennes sont confrontées à une pénurie de pilotes, dans un contexte notamment de reprise très forte du trafic aérien post-Covid, American Airlines et le syndicat APA (Allied Pilots Association), représentant ses pilotes, sont parvenus à un accord concernant les salaires. Le nouveau contrat prévoit plus de 9,6 milliards de dollars d'augmentations de salaires et d'avantages sociaux sur quatre ans, rapporte 'Reuters'.

"Les pilotes d'American Airlines se sont exprimés : il est temps d'aller de l'avant avec un nouvel accord de travail qui prévoit des gains monétaires substantiels et des améliorations de la qualité de vie", a affirmé le capitaine Ed Sicher, président de l'APA, qui représente 15.000 pilotes de la compagnie texane.

"Ce contrat est un premier pas important vers le rétablissement des salaires, des avantages et des règles de travail qui ont été perdus au cours des deux dernières décennies, alors que notre profession faisait l'objet d'attaques incessantes. En tant que pilotes, nous assumons une énorme responsabilité pour chaque vol que nous effectuons", a-t-il souligné.

The Allied Pilots Association, representing the 15,000 pilots of American Airlines, announced that its members have voted to ratify a tentative agreement that the union and airline management reached on Aug. 1. pic.twitter.com/6YSKQLBHR2

— Allied Pilots (@AlliedPilots), via Twitter

"C'est sans précédent et historique"

Lundi, l'APA a précisé que 72,7% des pilotes avaient voté en faveur de cet accord, qui se traduira par une augmentation de salaire immédiate de plus de 21%. Globalement, la rémunération des pilotes de la compagnie aérienne augmentera de plus de 46% pendant la durée du contrat.

"C'est sans précédent et historique", s'est félicité le capitaine Ed Sicher. "Pour les pilotes, la plus grande victoire n'est pas seulement celle des salaires, mais aussi celle de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée", a-t-il ajouté.

Environ 10.000 pilotes manquent à l'appel

En juillet dernier, la compagnie aérienne américaine United Airlines avait, elle aussi, conclu un accord salarial avec ses pilotes, qui ont obtenu une augmentation cumulée de 34,5% à 40,2% dans le cadre d'un nouveau contrat de quatre ans.

Pour rappel, les analystes de Jefferies estiment que le secteur aérien américain manque d'environ 10.000 pilotes. Cet écart entre l'offre et la demande devrait perdurer jusqu'en 2027, selon leurs estimations.