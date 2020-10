Amazon va proposer le paiement... avec la paume de la main !

Le géant du e-commerce teste dans deux de ses magasins son nouveau mode de paiement sans contact, baptisé "Amazon One", qui doit permettre de régler ses achats avec la paume de la main...

(Boursier.com) — Payer avec la paume de la main à la place de la carte bancaire ? C'est ce que propose Amazon, qui a annoncé qu'il allait expérimenter dans deux de ses magasins une technologie baptisée "Amazon One". Elle doit en effet permettre de régler ses achats en passant simplement la paume de la main au-dessus d'une borne de paiement sans contact.

"Dans la plupart des espaces commerciaux, Amazon One pourrait devenir une option de moyen de paiement ou une carte de fidélité alternative avec un appareil à la caisse, en plus du système de paiement traditionnel", a expliqué dans un article de blog le vice-président des ventes au détail et des technologies chez Amazon Dilip Kumar.

Ce service biométrique sera d'abord déployé dans les supérettes Amazon Go de Seattle, où se trouve le siège de l'entreprise. Il pourra, par la suite, être étendu à ses autres magasins américains et proposé à des établissements tiers...

"Un moyen rapide, fiable et sécurisé"

La firme de Seattle décrit sa solution comme étant "un moyen rapide, fiable et sécurisé permettant aux utilisateurs de s'identifier ou d'autoriser une transaction tout en évoluant de manière transparente dans leur journée". Elle assure en effet que son service est conçu pour être hautement sécurisé, en utilisant des algorithmes et du matériel personnalisés pour créer la signature palmaire unique d'une personne.

"La reconnaissance de la paume est considérée comme plus privée que certaines alternatives biométriques, car vous ne pouvez pas déterminer l'identité d'une personne en regardant une image de sa paume", explique également Dilip Kumar.

Pour que le paiement soit validé, "il faut également que quelqu'un fasse un geste intentionnel en tenant sa paume sur l'appareil à utiliser... Et c'est sans contact, ce que nous pensons que les clients apprécieront, surtout à l'heure actuelle", a-t-il ajouté, faisant référence aux gestes barrières en cette période d'épidémie de Covid-19.

"En discussions actives avec plusieurs clients potentiels"

Les clients ont par ailleurs la possibilité de demander à ce que les données associées à "Amazon One" soient supprimées, directement depuis l'appareil ou via un site internet dédié. Pour utiliser ce nouveau moyen de paiement, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Amazon, mais il faut en revanche disposer d'un numéro de téléphone portable et d'une carte bancaire.

Le géant du e-commerce, qui précise qu'"Amazon One" pourrait également être utilisé pour que les clients confirment leur identité, a indiqué être "en discussions actives avec plusieurs clients potentiels" sur son déploiement dans d'autres magasins à l'avenir...