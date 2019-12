Amazon va lancer l'automatisation des dons d'invendus d'ici 2020

Amazon va lancer l'automatisation des dons d'invendus d'ici 2020









En janvier dernier, 'Capital' avait indiqué que 3 millions d'objets manufacturés avaient été détruits en France en 2018, alors qu'ils auraient pu être donnés à des oeuvres charité.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cible de nombreuses critiques depuis ces derniers jours à cause de ses pratiques sociales et environnementales, Amazon a décidé de répondre à ses détracteurs... Au micro de 'RTL', le directeur général de la plateforme de e-commerce en France, Frédéric Duval, a tenu à rappeler les engagements de son entreprise pour l'environnement et a notamment annoncé la mise en place d'un nouveaux programme nommé "la donation expédiée par Amazon".

Ce dispositif doit "permettre à tous les marchands tiers, qu'ils soient en France ou à l'étranger, d'automatiser la donation quand il y a des invendus. Et de faire en sorte que les procédures administratives avec les oeuvres de charité, avec les réceptionnaires de ces donations, soient fluidifiées et simplifiées", a-t-il affirmé.

3,2 millions de produits détruits en France en 2018

Pour rappel, la politique d'Amazon concernant la gestion de ses invendus avait créé la polémique en début d'année, suite à la diffusion d'un reportage de 'Capital' sur M6, qui s'était basé sur les chiffres de syndicalistes CGT. Le magazine avait estimé que 3,2 millions d'objets manufacturés avaient été détruits dans l'Hexagone en 2018, alors qu'ils auraient pu être donnés à des oeuvres charité.

Par la suite, le géant américain de la distribution s'était défendu sur Twitter. "Chez Amazon, seulement une petite fraction des produits invendus est détruite, la grande majorité est recyclée, revendue, retournée ou donnée. Par exemple, nous faisons régulièrement des donations pour des associations telles que Dons Solidaires ou Les Banques Alimentaires", avait-il assuré sur le réseau social.

Amazon doit atteindre les objectifs de la COP 21 en 2040

L'annonce de Frédéric Duval intervient également, alors qu'un rapport publié en début de semaine par les associations Attac et les Amis de la Terre, ainsi que l'Union syndicale Solidaires, avait épinglé le groupe pour son impact social et environnemental.

Le patron d'Amazon France a également rappelé sur 'RTL' l'engagement pris pour atteindre l'objectif "zéro carbone d'ici 2040", soit 10 ans avant la date fixée par les accords de Paris. Selon lui, le géant américain est "la seule entreprise au monde à l'avoir fait".

Par ailleurs, Amazon a également été la cible d'actions de militants écologistes vendredi, à l'occasion du "Black Friday". Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le siège français d'Amazon et devant un entrepôt en banlieue de Lyon afin de dénoncer l'impunité fiscale et écologique du géant du e-commerce.