Amazon : une prime pour ses employés et partenaires français

Plus de 14.000 personnes vont toucher une enveloppe allant de 500 à 1.000 euros, pour les récompenser des efforts réalisés pendant la crise.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon a annoncé ce mercredi le versement d'une prime exceptionnelle de 500 à 1.000 euros pour tous ses employés et partenaires français - soit plus de 14.000 personnes. Il s'agit de l'aboutissement de négociations entre les syndicats et la direction.

Son versement "est réalisé sur la base des mécanismes proposés par le gouvernement et vise à reconnaître l'engagement remarquable de toutes nos équipes opérationnelles, qui ont été en première ligne pour les clients pendant la crise mondiale [...] qu'il s'agisse des agents d'exploitation logistique qui préparent les commandes dans nos sites comme des partenaires qui livrent les commandes au client ", écrit Amazon dans un communiqué cité par l'AFP et BFM TV.

Engament remarquable

La prime sera attribuée aux 8.380 salariés dans les centres de distribution, les centres de tri et les agences de livraison français. Par ailleurs, 2.354 intérimaires sont également concernés et les 3.400 livreurs du "dernier kilomètre", "en première ligne de la chaîne logistique au mois de juillet".

Ce coup de pouce sera donc versé sans le cadre du dispositif Macron pour le pouvoir d'achat. Son versement est possible jusqu'au pour les entreprises pour remercier les efforts fournis par leurs salariés dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus.