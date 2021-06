Amazon : une entreprise de destruction massive ?

Amazon : une entreprise de destruction massive ?









Selon une enquête de la chaîne 'ITV News', le géant du e-commerce détruirait 130.000 invendus par semaine...

(Boursier.com) — Des téléviseurs, des ordinateurs portables, des casques audios haut de gamme, des drones, des livres et même des masques anti-Covid !... Alors qu'Amazon avait déjà été pointé du doigt en France pour ses destructions d'invendus, une nouvelle enquête réalisée par 'ITV News' révèle que le géant du e-commerce continue de détruire des millions de produits neufs par an au Royaume-Uni.

La chaîne de télévision, qui a enquêté durant une semaine en caméra cachée, a détaillé l'ampleur de la destruction des stocks d'invendus. Selon des documents auxquels elle a eu accès, 124.000 produits portaient la mention "destruction", tandis que 28.000 étaient destinés à être donnés...

"D'un vendredi à un autre, notre objectif était de détruire en général 130.000 articles", raconte au média anglais un ancien employé du centre de Dunfermline, dans le comté écossais de Fife, l'un des 24 du pays. Parmi les produits détruits, il évoque notamment "des ventilateurs Dyson, des aspirateurs Hoover, des MacBook, des iPads...".

"Il revient finalement moins cher de se débarrasser des marchandises"

"L'autre jour, 20.000 masques de protection Covid toujours dans leur emballage" ont été jetés, a encore confié le travailleur qui a souhaité garder l'anonymat... "Dans l'ensemble, 50% des articles ne sont pas ouverts et sont toujours dans leur emballage d'origine. L'autre moitié sont des retours et est en bon état", a-t-il détaillé, avant de souligner que "les salariés ne réagissent même plus face à ce qu'on leur demande de faire".

'ITV News' rappelle qu'Amazon héberge les produits de centaines de vendeurs qui utilisent sa "marketplace", en leur facturant des frais de stockage. "Mais plus les marchandises restent longtemps invendues, plus l'entreprise est chargée de les stocker. Il revient finalement moins cher de se débarrasser des marchandises", souligne le média anglais.

Amazon se défend...

Contacté par la chaîne, le groupe Amazon a affirmé que ce procédé n'était pas illégal, tout en soulignant se fixer "un objectif de zéro élimination de produit" ... "Notre priorité est de revendre, de faire un don à des organisations caritatives ou de recycler les produits invendus. Aucun article n'est envoyé à la décharge au Royaume-Uni. En dernier recours, nous enverrons des articles à la récupération d'énergie, mais nous travaillons dur pour réduire à zéro le nombre de fois que cela se produit", a-t-il assuré...

En 2019, l'organisation "les Amis de la Terre" avait révélé des pratiques similaires en France, lors de la diffusion d'un reportage sur 'M6' dans l'émission Capital...

L'association de protection de l'Homme et de l'environnement accusait alors Amazon de détruire 3 millions de produits neufs tous les ans. Suite à ces révélations, l'entreprise de Jeff Bezos a lancé le FBA ("Fulfillment by Amazon"), un programme de donations destiné à lutter contre le gaspillage...