Amazon : suppressions de postes aussi dans les studios Prime Video ?

Les effectifs devraient également être réduits chez Twitch...

(Boursier.com) — Amazon devrait licencier plusieurs centaines d'employés dans ses studios Prime Video et Amazon MGM. "Nous avons identifié des opportunités pour réduire ou interrompre les investissements dans certains domaines tout en augmentant nos investissements et en nous concentrant sur les initiatives de contenu et de produits qui ont le plus d'impact", a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d'Amazon MGM Studios, dans une note adressée aux employés et consultée par Reuters.

L'entreprise informera mercredi les employés concernés aux États-Unis et dans la plupart des autres régions d'ici la fin de la semaine.

Chez Twitch aussi ?

Twitch, l'unité de streaming live d'Amazon, s'apprêterait selon Bloomberg à supprimer 35% de ses effectifs, soit environ 500 postes. L'agence Bloomberg cite des personnes proches du projet. Cette décision pourrait être annoncée dès ce mercredi.

Les nouvelles coupes interviennent alors que cette activité reste déficitaire, neuf ans après l'acquisition de l'entreprise par Amazon. Au cours des derniers mois de 2023, plusieurs hauts dirigeants de Twitch ont annoncé leur départ, notamment le directeur des produits, le directeur de la clientèle et le directeur du contenu.