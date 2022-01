Amazon n'interdira pas les cartes de crédit Visa au Royaume-Uni

En novembre 2021, le géant de l'e-commerce avait annoncé qu'il cesserait dès le 19 janvier d'accepter les cartes de crédit émises par Visa au Royaume-Uni en raison de frais de transaction jugés "élevés"...

(Boursier.com) — Amazon ne mettra pas sa menace à exécution... Alors qu'il avait annoncé il y a quelques semaines qu'il n'accepterait plus les paiements par cartes de crédit Visa émises au Royaume-Uni à compter du 19 janvier prochain, le géant de l'e-commerce a annoncé ce lundi suspendre cette décision.

Des discussions sont en cours pour régler le différend sur les frais de transactions entre les deux groupes. "La modification prévue concernant l'utilisation des cartes de crédit Visa sur Amazon.co.uk n'aura plus lieu le 19 janvier", écrit l'entreprise américaine dans un courriel à ses clients.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec Visa sur une éventuelle solution qui permettra aux clients de continuer à utiliser leurs cartes de crédit Visa sur Amazon.co.uk", a-t-elle également précisé.

Des frais de transaction jugés "élevés"

Pour rappel, Amazon avait annoncé en novembre 2021 qu'il cesserait dès le 19 janvier 2022 d'accepter les cartes de crédit émises par l'entreprise américaine de services de paiement au Royaume-Uni en raison de frais de transaction jugés "élevés".

"Ces frais devraient baisser avec le temps, alors que les technologies progressent, mais les coûts restent élevés, voire augmentent", pointait le géant de l'e-commerce, ajoutant vouloir "continuer d'innover", afin d'"ajouter et promouvoir des options de paiement plus rapides, moins chères et plus inclusives".

La décision d'Amazon portait uniquement sur les cartes de crédit de Visa, les cartes de débit du numéro un mondial des paiements étant toujours éligibles sur la plateforme de commerce en ligne.