Amazon : les pressions exercées sur le personnel sont "inacceptables", estime Bruno Le Maire









Des salariés d'Amazon France ont fait valoir un droit de retrait pour "danger grave et imminent" en raison des conditions sanitaires dans lesquelles ils doivent aller travailler...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bruno Le Maire monte au créneau contre Amazon... Alors que des salariés de la firme de Jeff Bezos ont dénoncé le "danger grave et imminent" auquel ils sont exposés en continuant de se rendre au travail, en raison de la pandémie de coronavirus, le ministre de l'Economie et des Finances s'est insurgé contre les dispositions du groupe américain de commerce électronique, dont la politique est "un jour non travaillé, un jour non payé".

Les pressions exercées par Amazon sur son personnel, en les privant de salaire s'ils refusent de venir travailler, "sont inacceptables et nous le ferons savoir à Amazon", a assuré ce jeudi le ministre au micro de 'France Inter'.

Selon les syndicats, la direction aurait en effet fait savoir que l'absence des employés serait considérée comme une "absence autorisée" mais "non payée".

Droits de retrait

Les salariés considèrent qu'ils mettent en danger leur santé et que l'activité de l'entreprise qui les emploie n'est pas essentielle à la vie de la Nation. Les élus syndicaux dénoncent notamment la faiblesse du matériel sanitaire (gel hydroalcoolique et de masques), ainsi qu'un manque d'information et d'affichage.

Face à ces inquiétudes, certains d'entre eux ont posé des jours de congés, appelé à la grève ou exercé leur droit de retrait. Selon des sources syndicales, citées par 'franceinfo', au moins 200 salariés du site de Douai, dans le Nord, ont déjà fait valoir, mardi, leur droit de retrait. Mercredi, environ 50% des CDI ont fait la même démarche ou étaient en débrayage à Montélimar, dans la Drôme.

L'inquiétude monte d'autant plus qu'un cas de Covid-19 est suspecté chez une salariée qui a travaillé sur le site de Lauwin-Planque, comme l'a révélé '20 Minutes'.

"Personne ne se sent en sécurité chez Amazon"

Alors que l'activité du spécialiste de la vente à distance est soutenue par le confinement de la population française, le direction d'Amazon s'est de son côté justifiée sur l'utilité de son activité en temps de confinement : "Les clients n'ont, pour beaucoup, pas d'autre moyen d'obtenir des produits essentiels". Face au bond des commandes en ligne, le géant américain de la vente par correspondance avait par ailleurs annoncé des recrutements massifs aux Etats-Unis.

Mais "personne ne se sent en sécurité chez Amazon aujourd'hui en France", selon Jérôme Guilain, délégué Sud-Solidaires à Lauwin-Planque, près de Douai, assurant que l'entreprise ne met pas les moyens nécessaires pour sécuriser les travailleurs.