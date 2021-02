Amazon : 3.000 embauches en CDI prévues en France en 2021

Amazon : 3.000 embauches en CDI prévues en France en 2021









Ces emplois s'ajouteront aux 2.200 postes en CDI créés l'an dernier, portant l'effectif total de l'entreprise en France à plus de 14.500 salariés employés en CDI d'ici la fin de l'année.

(Boursier.com) — Amazon ne craint pas la crise économique actuelle... Le géant américain du commerce en ligne va en effet poursuivre son développement dans l'Hexagone et compte recruter 3.000 personnes en contrat à durée indéterminée sur l'année 2021. Ces emplois s'ajouteront aux 2.200 postes en CDI créés l'an dernier, portant l'effectif total de l'entreprise en France à plus de 14.500 salariés employés en CDI d'ici la fin de l'année.

"Les postes proposés seront répartis dans tout le réseau logistique d'Amazon en France, ainsi que dans nos bureaux en région parisienne. Amazon propose des salaires compétitifs et de nombreux avantages sociaux, ainsi que des programmes de formation innovants tels que 'l'Ecole Amazon' ou 'Options de Carrière'", précise un communiqué.

Les postes de "préparateurs de commandes mais aussi ingénieurs" sont recherchés, ainsi que des "jeunes diplômés, chargés de ressources humaines, informaticiens, spécialistes de la santé et de la sécurité, etc.", indique également Amazon.

Dans le cadre de la "signature avec Pôle emploi d'une convention nationale"

Ces 3.000 recrutements seront des "nouveaux emplois", a indiqué ce jeudi sur 'BFM Business' le président d'Amazon France Logistique Ronan Bolé. Mais "on a aussi un fort pic d'activité sur le mois de décembre où nous accueillons soit des emplois en direct, soit des intérimaires. Et le premier trimestre est une bonne opportunité pour transformer ces emplois en CDI", a-t-il ajouté.

Ces embauches entrent dans le cadre de la "signature avec Pôle emploi d'une convention nationale qui va offrir ces opportunités sur l'ensemble du territoire français", a-t-il également précisé. "Par cette convention, Amazon réitère son engagement en faveur de la diversité et de l'égalité des chances dans le recrutement, notamment pour contribuer à l'insertion des jeunes des quartiers prioritaires", souligne l'entreprise, qui compte recruter notamment en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ouverture d'une dizaine de sites en France

Pour rappel, Amazon compte actuellement 28 sites en France. Une autre partie des embauchés en CDI sera à pourvoir dans les sites qui ouvriront en 2021 dans l'Hexagone. Une dizaine sera d'ailleurs amenée à ouvrir cette année, comme l'avait annoncé le patron d'Amazon France.

"Nous souhaitons lancer un entrepôt en moyenne de 160.000 m2 par an, et entre 5 et 10 centres de distribution par an", avait détaillé fin 2020 le patron d'Amazon France lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Par exemple, l'un est prévu en périphérie de Quimper, pour permettre de livrer la Bretagne en 24 heures, un autre à proximité de Pau...