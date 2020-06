Altares lance le nouvel index "Impact Covid-19"

La data, 1er allié de l'entreprise face à "l'Après"...

(Boursier.com) — Alors que la crise a plongé les entreprises dans un climat de grande incertitude, la connaissance précise de la santé économique de ses fournisseurs, de ses donneurs d'ordre, des changements de réglementations, des zones géographiques ou secteurs fragilisés se révèle vitale pour préserver l'activité. La data doit se mettre au service des entreprises pour appréhender au mieux les obstacles ou détecter les opportunités...

Pour ce faire, Altares, expert de la donnée 'B2B', dévoile aujourd'hui un nouvel index "Impact Covid-19". Il permet d'évaluer pour chaque société - quelles que soient sa structure et sa localisation dans le monde - l'impact de la crise sur ses activités et celles de son réseau, en temps réel...

Frédéric Barth, directeur général France d'Altares : "La crise a brutalement déstabilisé tous les liens entre les entreprises et profondément remis en cause leur business model. Avant de construire des plans d'action pertinents pour leur reprise, les entreprises ont besoin de retrouver de la visibilité sur leur écosystème (clients, fournisseurs, distributeurs, prospects...) devenu si incertain et complexe. La data doit aujourd'hui être au service de l'entreprise pour absorber cette complexité et rendre aux décideurs leur capacité à agir."

Comment la data doit permettre à l'entreprise de prendre les bonnes décisions

Alors que la crise sanitaire est jugulée, l'enjeu central pour les entreprises est désormais celui de la résilience : s'adapter ou même se réinventer pour "tenir" à court, moyen et long terme...

Mais comment s'adapter à un environnement que l'on ne connaît plus ? Modes de consommation, attentes des collaborateurs, cadre réglementaire, etc. tout est bousculé.

C'est là tout l'enjeu d'une solution data : intégrer une multitude de paramètres qui caractérisent une situation complexe pour la simplifier en la modélisant. En absorbant cette complexité et en formulant des options, la data accompagne l'entreprise dans ses choix, en pointant les risques et les opportunités à appréhender...

L'index "Impact Covid-19" : mesurer en temps réel la tectonique des plaques du monde "d'après"...

Frédéric Barth précise : "Face à la crise de la Covid-19, notre mission était d'imaginer la solution data qui puisse absorber cette complexité inédite, et mesure les réactions en chaîne pour donner à l'entreprise les informations dont elle a besoin pour définir et piloter sa stratégie en connaissance de cause. Ce afin d'être d'abord résiliente, puis performante et in fine de reprendre une dynamique de croissance. C'est grâce à la profondeur de la base de données mondiale et à l'expertise des équipes Altares - Dun & Bradstreet que nous avons pu construire ce nouvel indicateur pertinent en quelques mois seulement."

L'indice "Impact Covid-19" Altares - Dun & Bradstreet fournit une vue en temps réel de l'impact de la crise sur l'activité d'une entreprise et mesure l'effet d'entraînement sur son réseau de fournisseurs et de clients dans le monde entier...

Lecture précise

Complémentaire des autres scores historiques Altares, cet index donne à l'entreprise une lecture précise de son environnement et l'éclaire dans ses choix, notamment pour : Identifier un fournisseur en difficulté qui pourrait déstabiliser la chaîne d'approvisionnement ; Détecter des risques de défaillances pour prioriser les recouvrements ; Adapter les perspectives de vente et protéger les recettes.

Basé sur l'évolution des conditions locales de la pandémie, l'indice classe le niveau de risque d'une entreprise et la perturbation potentielle de ses activités sur une échelle de 1 (risque le plus élevé) à 100 (risque très faible) en fonction de quatre facteurs :

Localisation : évaluation du site d'une entreprise et de ses filiales au regard des diverses restrictions imposées par le gouvernement, pondérée par le nombre de cas Covid-19 confirmés et les taux de croissance locaux.

Secteur : impact sur une entreprise en fonction de la classification de son secteur d'activité selon qu'il soit identifié comme essentiel ou non essentiel, avec des précisions supplémentaires sur la capacité de l'entreprise à opérer à distance ou avec une présence physique.

Santé des entreprises : évaluation de la santé d'une entreprise à l'aide des scores prédictifs existants Altares-Dun & Bradstreet. Ils sont un indicateur de la capacité d'une entreprise à survivre après une catastrophe.

Réseau : vue globale qui relie les entreprises à leur réseau de clients, de fournisseurs ou d'autres tiers en utilisant les données exclusives du réseau mondial Dun & Bradstreet.