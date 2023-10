Alphabet va commencer à fabriquer ses smartphones en Inde

Le pays vise à devenir une puissance manufacturière, dans le cadre du programme "Make in India", lancé par le Premier ministre Narendra Modi...

(Boursier.com) — Alphabet , la maison-mère de Google, va commencer à fabriquer ses smartphones en Inde... Le géant américain va travailler avec des fabricants internationaux et nationaux pour produire ses appareils, à commencer par le Pixel 8, selon les informations de CNBC. Ce changement devrait prendre effet à partir de 2024.

"L'Inde est un marché prioritaire pour les smartphones Pixel, et nous nous engageons à apporter le meilleur de notre matériel et des capacités logicielles intégrées sous-jacentes aux personnes à travers le pays", a déclaré Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services, lors d'un événement Google.

Ambitions

L'Inde vise à devenir une puissance manufacturière, dans le cadre du programme "Make in India", lancé par le Premier ministre Narendra Modi et qui vise à attirer de grandes entreprises sur son sol.

L'entreprises américaine Micron Technology a récemment annoncé son intention de créer sa première usine de semi-conducteurs dans le pays.