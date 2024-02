Alphabet : un taxi autonome Waymo incendié à San Francisco

Dans un contexte de montée des tensions entre les habitants de la ville californienne et les véhicules autonomes, un robot-taxi de Waymo, filiale d'Alphabet, la société mère de Google, a été vandalisé ce week-end...

(Boursier.com) — Il s'agit de l'attaque la plus destructrice à ce jour contre les véhicules autonomes aux Etats-Unis. Alors que les rapports entre les habitants de San Franciso et les véhicules autonomes se tendent, un robot-taxi de Waymo, filiale d'Alphabet, la société mère de Google, a été vandalisé et incendié à l'aide d'un feu d'artifice, samedi dernier en pleine rue, ont indiqué les autorités de la ville californienne.

Sur les réseaux sociaux, des images ont été partagées montrant une Jaguar blanche, avant l'incendie, immobilisée sur la voie publique au coeur du quartier chinois de San Francisco, où les festivités du Nouvel An lunaire battaient leur plein. Au milieu de la foule, plusieurs individus habillés en noir ont été observés en train de briser les vitres de la voiture.

Interrogé par 'Reuters', Michael Vandi, un témoin qui a posté des vidéos de l'incident, a raconté que des personnes célébraient le passage de l'année du lapin à celle du dragon dans le calendrier asiatique lunaire, en tirant des feux d'artifice. Une personne a sauté sur le capot du véhicule Waymo et a cassé son pare-brise.

"Aucun passager et aucun blessé"

Une autre personne a également sauté sur le capot 30 secondes plus tard alors que certains dans la foule applaudissaient en signe d'approbation, a-t-il expliqué à l'agence dans un message privé envoyé sur X (ex-Twitter). "C'est à ce moment-là que c'est devenu fou !", a-t-il écrit, décrivant des personnes avec des skateboards brisant la vitre et d'autres taguant la voiture.

"Il y avait deux groupes de personnes. Des gens qui les encouragent - et d'autres qui sont choqués et commencent à filmer. Personne ne s'est levé - je veux dire qu'il n'y avait rien à faire pour s'opposer à des dizaines de personnes", a ajouté le témoin, dont l'une des vidéos montre le véhicule enveloppé par les flammes, accompagné d'un épais nuage de fumée noire.

De son côté, Waymo a affirmé qu'un individu avait lancé un feu d'artifice à l'intérieur du véhicule, provoquant l'incendie. Les pompiers ont partagé sur les réseaux sociaux des clichés des débris calcinés de la voiture et ont confirmé qu'un feu d'artifice avait déclenché l'embrasement. Equipé de 29 caméras et autres capteurs, "le véhicule ne transportait aucun passager et aucun blessé n'a été signalé. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pour gérer la situation", a indiqué la filiale d'Alphabet.

Collision avec un cycliste

Si ce n'est pas la première fois que des personnes ciblent des voitures autonomes, la gravité de cet incident pourrait illustrer l'hostilité croissante du public, notamment depuis un accident de piéton survenu en octobre dernier, impliquant un véhicule autonome de Cruise, filiale de General Motors. Dans cet accident, le piéton avait d'abord été heurté par un véhicule "normal", puis projeté sur la trajectoire d'un véhicule Cruise autopiloté, le traînant sur une distance de 6 mètres. La Californie avait réagi en suspendant le permis de conduire de l'entreprise, et Cruise avait retiré tous ses véhicules autonomes des essais aux Etats-Unis.

La semaine dernière, une voiture autonome de Waymo est entrée en collision avec un cycliste à San Francisco, occasionnant des blessures légères. L'incident est en cours d'examen par le régulateur automobile de l'Etat.

Pour rappel, la société américaine de technologie de conduite autonome propose un service de covoiturage sans chauffeur à Phoenix (Arizona) et s'efforce d'étendre ce service à Los Angeles (Californie) et à Austin (Texas). L'an dernier, les véhicules d'essai entièrement autonomes, principalement issus des flottes de Cruise et de Waymo, ont parcouru environ 5,3 millions de kilomètres en Californie.