Alphabet : des contractuels veulent davantage de droits

Ces travailleurs, qui sont employés par l'intermédiaire d'Accenture, cherchent à négocier directement avec Alphabet, qu'ils estiment être légalement aussi leur patron.

(Boursier.com) — Un groupe de contractuels travaillant pour Alphabet se lance dans une campagne de syndicalisation, estimant avoir besoin de peser davantage au sein de l'entreprise qui les a chargés de travailler sur ses produits les plus en vue, y compris la sur l'IA générative et le chatbot de Google.

Ces travailleurs, qui sont employés par l'intermédiaire d'Accenture, cherchent à négocier directement avec Alphabet, qu'ils estiment être légalement aussi leur patron. Le groupe s'organise donc avec l'Alphabet Workers Union, le syndicat des travailleurs de la maison mère de Google et a déclaré avoir signé la grande majorité de ses propositions de négociation.

Des changements

Au total, 120 rédacteurs, graphistes et autres designers et coordinateurs sont concernés. Ils travaillent sur une large gamme de tâches pour l'entreprise, y compris sur les pages d'assistance de Google Help et ont récemment aidé à examiner le contenu généré par l'IA. Ces contractuels espèrent négocier des changements, notamment une augmentation du nombre des congés payés et une rémunération compétitive qui reflète leurs compétences.