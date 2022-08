Allocation de rentrée scolaire : un premier versement ce mardi

Une revalorisation de 4%, votée par le Parlement il y a quelques jours, sera versée "dans un second temps", a indiqué le ministère des Solidarités et de la Santé.

(Boursier.com) — Petite particularité cette année... Traditionnellement versée au mois d'août pour soutenir les familles dans l'achat des fournitures de leurs enfants, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera revalorisée et versée en deux fois par les Caisses d'allocations familiales pour cette rentrée 2022.

Le montant sans revalorisation a été versé aux habitants de Mayotte et La Réunion dès le 2 août dernier, puis il sera versé "aux habitants de métropole, des Antilles et de Guyane le 16 août 2022", explique le ministère des Solidarités et de la Santé. Ce mardi, l'ARS sera versée à 3 millions de foyers pour 5 millions d'enfants.

"La revalorisation de 4% sera versée à tous dans un second temps. Par exemple, une famille de métropole avec un enfant de 7 ans, touchera l'allocation de rentrée le 16 août. Puis le montant de la revalorisation de 4% quelques jours plus tard", poursuit-il.

Revalorisation insuffisante pour la FCPE

Le montant de l'ARS a été revalorisé de 4% dans le cadre de la loi pouvoir d'achat. Cette mesure avait été annoncée cet été, après une première augmentation de plus de 1% actée au printemps.

Une revalorisation insuffisante toutefois pour Eric Labastie, secrétaire général de la la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE), qui estime qu'elle ne permet pas aux familles concernées de lutter efficacement contre l'inflation. "Ce n'est absolument pas suffisant en sachant que rien que sur les fournitures scolaires, les groupes de la grande distribution ont signifié qu'ils étaient soumis à 20% voire même 25 % d'augmentation", a-t-il pointé sur 'Europe 1'.

Sous conditions de ressources

Pour la rentrée 2022, le montant total de l'allocation sera ainsi de 392,05 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 413,69 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, et 428,02 euros pour les enfants de 15 à 18 ans.

Pour rappel, l'ARS est attribuée sous conditions de ressources, pour chaque enfant de 6 à 18 ans (avant le 31 janvier suivant la rentrée), scolarisé dans un établissement ou auprès d'un organisme d'enseignement public ou privé. Le plafond de ressources varie en fonction du nombre d'enfants à charge...