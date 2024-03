Allemagne : les grèves s'enchaînent dans les transports publics

Les bus, tramways et métros allemands sont à l'arrêt dans la plupart du pays ce vendredi...

C 'est la deuxième vague de protestation d'ampleur nationale menée ces dernières semaines... Alors que les employés des transports en Allemagne souhaitent dénoncer les conditions de travail, les bus, tramways et métros allemands sont à l'arrêt dans la plupart du pays ce vendredi, conséquence d'un mouvement de grève initié par le syndicat Verdi, qui représente quelque 90.000 employés issus de 130 entreprises municipales.

Des milliers de conducteurs de bus et de métro sont appelés à défiler dans plus d'une centaine de villes d'Allemagne, à l'initiative du syndicat Ver.di. Cette manifestation marque le point culminant d'une vague d'arrêts de travail qui a commencé lundi dans les différents Länder.

Le mouvement touche 14 des 16 Länder allemands dont la capitale Berlin et doit prendre fin vendredi après-midi à 14h00 (13h00 GMT). Mais il pourrait persister samedi dans certains territoires.

Les discussions dans l'impasse

La grève dans les transports publics coïncidait ce vendredi avec des manifestations menées par des militants écologistes, qui appelaient à des transports plus respectueux de l'environnement dans plus de cent villes allemandes.

Le syndicat manifestant, qui réclame une réduction du temps de travail et plus de congés, a expliqué que les discussions étaient actuellement dans l'impasse. Le secteur ferroviaire pourrait rejoindre le mouvement de grève après l'échec jeudi soir des négociations entre les représentations syndicales et l'entreprise ferroviaire publique Deutsche Bahn.

L'opérateur de transport public de Berlin BVG a dénoncé un mouvement "inutile et complètement exagéré". Dans un contexte d'inflation rampante, les manifestations du secteur des transports se sont multiplié dans la première puissance économique d'Europe.