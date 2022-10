Allemagne : la pénurie de main d'oeuvre inquiète les entreprises

50% des entreprises (un record) réduisent leur production en raison de problèmes de personnel.

(Boursier.com) — Déjà empêtrée dans une crise énergétique qui menace son avenir de leader industriel, l'Allemagne doit faire face à une pénurie de main-d'oeuvre qui aggrave les problèmes de ses fabricants. Airbus, BMW, BASF... Les grandes entreprises du pays sont nombreuses à connaître le problème, causé par un vieillissement de la population et exacerbé par la pandémie de coronavirus.

Des enquêtes récentes ont révélé que dans le pays, 50% des entreprises (un record) réduisent leur production en raison de problèmes de personnel, et cela coûte à l'économie jusqu'à 85 milliards de dollars par an. "De plus en plus d'entreprises réduisent leurs activités parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de travailleurs", a déclaré à l'agence Bloomberg Stefan Sauer, un spécialiste du marché du travail à l'Institut Ifo de Munich.

Les fabricants allemands - en particulier les plus énergivores, comme les producteurs de produits chimiques, de verre ou de céramique - ont déjà vu leurs marges s'évaporer en raison de la flambée des coûts. Quelques-uns ont dû fermer des usines ou délocaliser leur production à l'étranger.

Une inflation record

En Allemagne, l'inflation a bondi à 10,9% le mois dernier, soit le taux le plus rapide depuis l'introduction de l'euro il y a plus de 20 ans. Le personnel du secteur public allemand demande une augmentation de salaire de 10,5%, tandis que les métallurgistes réclament 8%. Des hausses rapides des salaires pourraient contribuer à enraciner l'inflation, créant un véritable casse-tête pour les décideurs politiques. La tendance pourrait aussi pousser la Banque centrale européenne à sévir davantage, avec une politique monétaire agressive, alors même que les perspectives économiques se dégradent.

Chez UBS, l'économiste Felix Huefner s'attend à ce que les salaires allemands augmentent de 3,5 % d'ici la fin de l'année 2023. "Les prix élevés de l'énergie et la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée constituent un obstacle pour l'avenir de l'industrie allemande ",

selon lui. " Des pays comme la France, qui affichent de meilleurs courbes démographiques, auront une capacité de production plus forte à l'avenir", estime-t-il.