Alimentation : La CLCV épingle des yaourts beaucoup trop sucrés

Un seul pot peut contenir jusqu'à quatre morceaux de sucre et un produit sur dix aux fruits ne présente aucune trace de fruit...

(Boursier.com) — En 2019, les Français ont consommé en moyenne près de 23 kg de yaourts aromatisés et 15,5 kg de desserts frais par personne, selon les chiffres du gouvernement. Problème : ces produits très prisés sont aussi beaucoup trop sucrés.

"La majorité des desserts au lait d'origine animale sont à consommer de façon occasionnelle car ils présentent des teneurs en sucres élevées : l'équivalent de quatre morceaux de sucre pour un pot de 125 g", épingle l'association de défense des consommateurs CLCV, dans une enquête publiée mardi. Ces produits sont majoritairement notés C ou D sur l'échelle Nutriscore.

264 yaourts à la loupe

Pour cette étude, 264 yaourts et desserts lactés frais ont été étudiés (yaourts aromatisés au lait de vache, de brebis, ou de chèvre, crèmes dessert, mousses, flans caramel...). Les versions végétales ont également été étudiées : yaourts au lait de soja, de coco ou d'amande, crèmes dessert au soja. La majorité des produits étudiés ont obtenu un Nutri-Score C (56%) et B (26%), 11% sont notés D, et 6% sont notés A.

"Contrairement à l'image qu'ils peuvent avoir, les yaourts au lait d'origine animale ne sont pas moins sucrés que les desserts, ils contiennent en moyenne autant de sucre que les desserts végétaux par exemple", note la CLCV. Autre problème de taille : seuls 33% des produits de l'échantillon étudié affichent le fameux Nutri-Score.

Règne des arômes

L'association de consommateurs épingle également "le règne des arômes". Les desserts végétaux contiennent le moins d'arômes, ils sont majoritairement naturels. À l'opposé, les yaourts au lait d'origine animale sont ceux qui en ont le plus (89% des références en ont au moins un). La famille des desserts lactés compte le plus d'arômes sans précision de leur origine naturelle ou non.

Autre point très décevant : "les yaourts et desserts qui mettent en avant au moins un fruit sur l'emballage contiennent en moyenne 8% de fruits". Et un produit sur dix ne présente même aucune trace de fruits ! La CLCV observe par ailleurs que plus de sept produits sur dix contiennent au moins un additif, principalement des épaississants et des gélifiants (dans 88% des produits) et que 'origine du lait végétal (soja, amande, coco) reste inconnue dans 65% des cas.