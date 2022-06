Alimentation : l'inflation devrait encore plus peser sur le vrac et le bio...

Huit Français sur dix surveillent désormais leurs dépenses et ne sont pas disposés à dépenser plus sur l'alimentaire, même si ce n'est pas leur premier poste d'économie, d'après une étude.

(Boursier.com) — L 'inflation touche de nombreux produits de grande consommation et pourrait peser lourd sur le bio et le vrac. "Le contexte met en effet à mal ces pratiques vertueuses et rend encore plus stratégique leur accessibilité prix", explique NielsenIQ dans une étude publiée lundi avec le Réseau Vrac. "Alors que les tendances vers plus de naturel et davantage de produits responsables progressaient ces dernières années, le contexte international (pandémie de COVID-19, pénuries, inflation, conflit en Ukraine) vient les ralentir... Trois consommateurs sur quatre dans le monde déclarent avoir revu leurs priorités par rapport à ce qu'elles étaient en 2019", écrit le cabinet.

L'étude s'est penchée sur le vrac, dont le prix "risque une barrière additionnelle à l'achat". D'après Nielsen, 31% des foyers ont acheté en vrac en 2021. Parmi les freins à l'achat, les sondés évoquent la préservation de la qualité des produits, l'hygiène, l'absence de marque visible ou d'informations suffisantes sur les produits. Au-delà, la moindre consommation du vrac en 2021 s'explique par un prix au kilo trop élevé (pour 26% des répondants), l'indisponibilité du produit dont a besoin le consommateur au moment de ses achats (10%), ou bien encore parce que le rayon n'est pas sur son parcours (11%). Certaines de ces barrières à l'achat peuvent être plus facilement levées en mettant par exemple des contenants à disposition, des QR codes renseignant sur la qualité et composition des produits.

“L'inflation invite les Français à adapter leur consommation... Le vrac a un fort potentiel de croissance qui passe par un travail de fond en matière d'éducation, de signalisation, de diversification des produits disponibles... tout en restant accessible et en le faisant savoir auprès des ménages”, commente Nicolas Riant, Associate Manager chez NielsenIQ.

Quid du bio ?

Si les ventes de produits dits conventionnels restent stables, le chiffre d'affaires du bio recule de 6% en circuits généralistes (hypers, supers, proximité, e-commerce et SDMP). Après une année de baisse en 2021, les ventes de PGC Bio (en valeur) devraient malgré tout s'orienter selon les projections vers une stabilité en 2022 (5.965.000 euros vs 5.991.000 euros en 2021).

Le poids du bio n'augmente plus sur les rayons hygiène/beauté (4,3% en 2022 vs 4,4% en 2021) et baisse sur le frais laitier (8,7% en 2021 vs 8,2% en 2022) comme sur le frais non laitier (charcuterie, traiteur) : 4% en 2021 vs 3,6% en 2022. Le développement de l'offre bio en magasin, qui portait la croissance des dernières années, s'essouffle nettement (+0,2% d'offre depuis le début d'année).

En fonction du territoire

Pour Pauline Peyron, consultante chez NielsenIQ, la question du prix a et aura un impact très différent selon la clientèle concernée : “si les produits bio sont globalement moins impactés par l'inflation que les références conventionnelles, ils restent en moyenne 30% plus chers. Les consommateurs les plus modestes et familiaux risquent ainsi de continuer à délaisser ces produits mieux-disants face à leur baisse de pouvoir d'achat. Mais les plus gros consommateurs de bio, plus aisés, urbains et moins impactés par l'inflation, devraient continuer à accorder une part non négligeable au bio dans leurs achats de produits alimentaires”

A titre d'illustration, les foyers franciliens, certainement moins sensibles à la hausse du prix de l'essence, n'ont baissé cette année leurs achats de bio que de -0.6%, contre -3.6% sur le reste du territoire, précise l'étude...