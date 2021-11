Alimentation : après les vers de farine, l'UE autorise les criquets

La Commission européenne a annoncé que les criquets migrateurs seraient notamment commercialisés en tant que "snack" à grignoter. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'UE pour une agriculture et une alimentation plus durables.

(Boursier.com) — Au chapitre des évolutions majeures des habitudes alimentaires européennes, l'Union européenne a ajouté vendredi le criquet migrateur à la liste des aliments autorisés par Bruxelles, dans le cadre des efforts déployés par le bloc en faveur d'une agriculture et d'une alimentation plus durables.

Le 4 mai dernier, les 27 Etats membres de l'Union européenne avaient pour la première fois, autorisé la mise sur le marché d'insectes en tant qu'aliments, en autorisant la consommation de vers de farine, ou larves de ténébrions, "soit sous forme d'insecte entier séché, soit sous forme de poudre".

Un troisième insecte, le grillon domestique, pourrait lui aussi être prochainement ajouté à cette liste.

Riches en protéines

La Commission européenne a précisé que les criquets migrateurs seraient commercialisés en tant que "snack" à grignoter, sous forme d'ingrédient alimentaire, séchés ou congelés, sans ailes ni pattes, ou sous forme de poudre.

Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), les adultes de l'espèce locusta migratoria sont riches en protéines et ne posent aucun problème sanitaire, bien qu'ils puissent déclencher des réactions chez les personnes allergiques aux crustacés, aux acariens et aux mollusques.

Aliment pour animaux

L'examen fait suite à une demande de l'entreprise néerlandaise Fair Insects BV, spécialisée dans l'élevage de vers de farine, de grillons et de criquets, dont la maison mère, Protix, vend des produits à base d'insectes utilisés principalement pour nourrir des animaux domestiques et des poulets.

L'intérêt alimentaire des insectes a fait l'objet de plusieurs études. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (la FAO) qualifie ces arthropodes de "source alimentaire saine et très nutritive" et y voit même "une source de substitution" à la viande dans le cadre de la transition écologique.

Transition écologique

Les insectes s'inscrivent déjà dans le régime alimentaire d'au moins deux milliards de personnes. A l'heure actuelle, plus de 1.900 espèces d'insectes sont consommées par les hommes dans le monde, les principaux étant les scolythes (coléoptères et leurs larves), les chenilles, les abeilles, les guêpes et les fourmis, les sauterelles et les criquets, selon la FAO.

Autre avantage soulevé : les insectes ont besoin de peu d'intrants pour se développer, et produisent une faible part des émissions telles que le méthane, l'ammonium et autres gaz à effet de serre, contrairement aux autres animaux élevés pour leur viande.