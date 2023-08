Alimentaire : pas de retour aux niveaux d'avant-crise ?

Les patrons des grandes chaînes de distribution préviennent à l'unisson que le ticket de caisse va un peu reculer, mais que cette baisse ne sera pas spectaculaire.

(Boursier.com) — En dix-huit mois, les prix alimentaires se sont envolés de plus de 18% en France, obligeant les consommateurs à revoir leurs habitudes. Si les patrons de la grande distribution se sont succédé dans les médias depuis le début de l'été pour promettre une accalmie, tous semblent d'accord pour dire que les prix des pâtes, de l'huile ou encore des légumes ne reviendront pas à leurs niveaux de début 2022.

"Cette inflation ralentit un peu, mais reste très élevée à plus de 20% (...) Il ne faut pas vendre du rêve aux Français : on ne reviendra pas, en aucun cas, aux prix d'avant-crise", a déclaré jeudi sur BFM TV Michel Biero, directeur exécutif achats et marketing chez Lidl France.

Comment l'expliquer ? Le paysage global de l'économie a évolué selon lui vers le maintien des prix hauts, avec les hausses de salaires et des prix de l'énergie encore à des niveaux élevés. Après un "été rouge", il n'y aura donc pas de "septembre vert".

Pas de retour en arrière

Un discours sensiblement équivalent à celui de son concurrent Dominique Schelcher sur RTL la semaine dernière. "Le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous", a assuré le président de Système U. A ses yeux, "les prix des produits se sont stabilisés" et "n'augmenteront plus". Néanmoins, "on ne reviendra pas aux prix d'avant la crise", a-t-il averti. "Certaines matières premières sont à des niveaux élevés, les salaires ont évolué également, et le carburant est relativement élevé".

Les consommateurs, eux, se sont adaptés, et leurs dépenses alimentaires n'ont progressé que de 4,2% en euros courants ces 18 derniers mois, selon une étude publiée fin juillet par le panéliste Nielsen. Ainsi, un tiers des Français déclarent désormais limiter leurs achats de nourriture et d'autres produits essentiels. Pour réduire la note, ils privilégient les premiers prix, les marques distributeurs ou encore les promotions. Dans ce contexte, les enseignes "low-cost" attirent davantage de clients et plus de 15% des consommateurs préfèrent les achats de proximité, ce qui leur évite de prendre la voiture et de dépenser du carburant.