Alibaba a supprimé plus de 13.000 postes depuis janvier

(Boursier.com) — Le géant chinois du e-commerce Alibaba coupe dans ses effectifs... Il a licencié 9.241 salariés entre avril et juin, selon les données publiées par la société. L'entreprise basée à Hangzhou affichait un peu plus de 245.000 employés à la fin du dernier trimestre fiscal.

Alibaba avait déjà réduit ses effectifs avec 4.375 départs sur les trois premiers mois de l'année, suivant un mouvement généralisé parmi les entreprises technologiques mondiales, qui tentent de freiner les dépenses dans une période de forte inflation, mais aussi de hausse des coûts des matériaux.

Des entreprises américaines comme Apple, Alphabet et Meta ont déjà mis un gros coup de frein à leurs embauches, tandis qu'Amazon, le groupe le plus proche d'Alibaba en termes d'activité, a supprimé environ 100.000 emplois.

SoftBank veut réduire les coûts

SoftBank, premier actionnaire d'Alibaba et l'un des plus gros investisseurs mondiaux dans les nouvelles technologies, a promis cette semaine de mettre en oeuvre des mesures radicales de réduction des coûts qui affecteront significativement les effectifs. Le groupe japonais a signé un très mauvais début d'année, pénalisé par les pertes de Coupang (commerce en ligne en Corée), SenseTime (intelligence artificielle en Chine), et Doordash (géant de la livraison de repas aux Etats-Unis), entre autres.

Autrefois l'entreprise la plus précieuse de Chine, Alibaba a vu sa valeur marchande chuter quand Pékin a lancé son grand ménage répressif contre le secteur privé il y a plus d'un an. Les autorités ont obligé sa filiale financière Ant Group à abandonner ce qui aurait pu devenir la plus grosse introduction en bourse de l'histoire en 2020.

Menace à Wall Street

À l'étranger, les États-Unis ont ajouté Alibaba à une liste d'entreprises menacées de sortir de la cote à Wall Street, car elles refusent de se conformer à des obligations comptables réclamées par l'autorité américaine de régulation des marchés (SEC). La société cherche à obtenir une cotation principale à Hong Kong qui lui permettrait d'attirer davantage d'investisseurs de Chine continentale, tout en restant sur les marchés new-yorkais.