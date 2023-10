Alertes à la bombe dans les aéroports : les voyageurs seront-ils remboursés ?

Selon le règlement européen 261/2004, dans le cas de "circonstances extraordinaires", l'indemnisation pour compenser les désagréments causés par l'annulation d'un vol ne s'applique pas...

(Boursier.com) — Alors que plusieurs aéroports régionaux ont été évacués ces derniers jours après des alertes à la bombe, provoquant la fermeture de certains accès, ainsi que plusieurs annulations et retards de vols, les voyageurs qui ont été impactés se demandent s'ils peuvent prétendre à un remboursement. Selon les règles européennes, les passagers dont le vol est annulé ont le droit de demander un remboursement de leur billet aux compagnies aériennes ou une alternative de voyage satisfaisante.

"Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d'obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate durant l'attente d'un vol ultérieur", précise le règlement (CE) no 261/2004 sur les droits des passagers aériens. Les compagnies aériennes doivent également indemniser les voyageurs qui arrivent à leur destination avec plus de trois heures de retard.

Or, dans le cas de "circonstances extraordinaires", l'indemnisation pour compenser les désagréments causés par l'annulation du vol ne s'applique pas. Les alertes à la bombe qui ont causé des perturbations dans les aéroports sont considérées comme relevant des "risques liés à la sécurité", et sont donc classées comme des "circonstances extraordinaires". En conséquence, les compagnies aériennes ne sont pas tenues d'indemniser les voyageurs.

"Les 'risques liés à la sécurité' font partie des 'circonstances extraordinaires'"

"Les fermetures d'aéroports étant décidées par les autorités, les compagnies aériennes ne sont pas tenues pour responsables des retards occasionnés. Les 'risques liés à la sécurité' font partie des 'circonstances extraordinaires' qui dédouanent les transporteurs de leur obligation de verser une indemnité", explique au 'Figaro' Raphaël Lacroix, juriste au Centre européen des consommateurs (CEC).

Sur son site, le ministère de l'Intérieur rappelle également qu'il existe trois cas dans lesquels l'indemnisation pour cause d'annulation n'est pas due : "si la compagnie aérienne a informé les passagers de l'annulation du vol au plus tard deux semaines avant le départ ; en cas de délai inférieur, si une place leur est offerte sur un autre vol à une heure proche de l'horaire initialement prévu tant au départ qu'à l'arrivée ; en cas de circonstances extraordinaires (conditions météorologiques, catastrophes naturelles, risques liés à la sécurité, etc.)".

La compagnie aérienne a tout de même des obligations en cas d'alerte à la bombe. Conformément à l'article 5 du règlement européen, elle doit prendre en charge les passagers. Dans ce cas, il est question de remboursement plutôt que d'indemnisation, car en raison du caractère extraordinaire de l'événement, il est peu probable d'obtenir une indemnisation.

130 vols annulés mercredi

Pour rappel, les fausses alertes à la bombe ont semé la pagaille ces derniers jours dans les aéroports français, à l'exception des deux parisiens. Quinze d'entre eux avaient été évacués mercredi, provoquant l'annulation de 130 vols, et de nombreux autres, dont ceux de Montpellier (Hérault), Nantes (Loire-Atlantique), Lille (Nord), Bordeaux (Gironde) et Beauvais (Oise), ont également été touchés par des mesures similaires jeudi. Ce vendredi, l'aéroport de Biarritz a été évacué en raison d'une nouvelle alerte à la bombe.

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a affirmé son intention de déposer une plainte à chaque alerte à la bombe qui s'avère non fondée. "Nombreuses alertes à la bombe aujourd'hui dans nos aéroports, qui ont reçu des menaces identiques. Les alertes ont été levées. Merci à toutes les équipes mobilisées et aux passagers qui ont fait preuve d'un grand calme. Chacun doit rester vigilant, sans céder à la panique", a-t-il écrit sur X mercredi.

"Les fausses alertes organisées sont dangereuses et inacceptables. Elles sont lourdement sanctionnées : jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende. Chaque cas fait l'objet d'un dépôt de plainte par l'aéroport, comme je l'ai demandé à la DGAC. La justice est saisie", a également prévenu le ministre.