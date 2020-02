Alain Resplandy-Bernard nommé à la tête de la direction de l'immobilier de l'Etat

Alain Resplandy-Bernard nommé à la tête de la direction de l'immobilier de l'Etat









Le parc immobilier de l'Etat représente 99 millions de m(2) bâtis occupés, une dépense annuelle de plus de 7 milliards d'euros et un patrimoine évalué à près de 63 milliards d'euros...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé nommer Alain Resplandy-Bernard à la tête de la direction de l'immobilier de l'Etat, décision entérinée par le Conseil des ministres du 5 février 2020.

Magistrat à la Cour des comptes depuis sa sortie de l'École nationale d'administration en 1998, Alain Resplandy-Bernard a également occupé, pendant trois ans, les fonctions de commissaire aux comptes de l'ONU et de l'UNICEF à New-York. A son retour en France, il est nommé conseiller du Premier ministre, en charge des sports, du tourisme et du logement. Il exerce ensuite les fonctions de directeur général délégué du CNRS. Il y pilote les finances, les ressources humaines, les systèmes d'information, l'immobilier et les achats...

Egalement ancien directeur général de la Fédération Française de Football et Vice-Président Audit, Finance et Evaluations de la conformité et des risques de Thales, Alain Resplandy-Bernard a été directeur général délégué puis PDG par interim du Pari mutuel urbain ("PMU") de 2015 à 2018. Il est parallèlement membre de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation. Il prendra ses fonctions à la direction de l'immobilier de l'Etat le 24 février prochain...

Le parc immobilier de l'Etat représente 99 millions de m(2) bâtis occupés

La direction de l'immobilier de l'Etat, au sein de la direction générale des finances publiques, a été créée en 2016, en lieu et place du service France Domaines, afin de renforcer le rôle et la visibilité de l'Etat propriétaire. Le parc immobilier de l'Etat représente 99 millions de m(2) bâtis occupés, une dépense annuelle de plus de 7 milliards d'euros et un patrimoine évalué à près de 63 milliards d'euros...

La direction a pour objectifs de mieux connaître et valoriser ce patrimoine, de rationaliser et optimiser la gestion immobilière de l'Etat, au service des administrations et des usagers, ainsi que d'améliorer la performance énergétique du parc et de professionnaliser la fonction immobilière au sein des ministères et chez les opérateurs de l'Etat.

Gérald Darmanin a déclaré: "Les enjeux liés à la modernisation de la gestion de son immobilier par l'Etat sont clefs tant pour la maîtrise des dépenses publiques que pour la réussite de la feuille de route environnementale du Gouvernement. L'Etat doit s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans les entreprises les plus innovantes dans la gestion de leur parc immobilier pour atteindre ces objectifs et en même temps offrir aux agents des services publics un cadre de travail modernisé, facteur d'épanouissement et d'efficacité. Je suis sûr qu'Alain Resplandy-Bernard, fort d'une expérience de plus de 20 ans de pilotage de projets stratégiques et de transformation au sein de grandes entreprises internationales et d'institutions publiques, saura conduire cette transformation avec les équipes de la direction de l'immobilier de l'Etat."